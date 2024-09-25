iPhone 16 Pro Max посів лише 4-е місце у рейтингу камерофонів на DxOMark25.09.24
Apple офіційно запустила продаж нової лінійки смартфонів iPhone 16, і одночасно був опублікований детальний огляд камери моделі iPhone 16 Pro Max від фахівців DxOMark.
У ході тестування смартфон одержав середній бал 157, що підтверджує його високі позиції серед камерофонів, але не зміг стати абсолютним лідером на ринку. За показниками iPhone 16 Pro Max знаходиться на четвертому рядку рейтингу DxOMark, поряд з Huawei Mate 60 Pro+ та Oppo Find X7 Ultra. Лідирують ж Honor Magic6 Pro і Google Pixel 9 Pro XL з балами 158, а перше місце утримує Huawei Pura70 Ultra зі 163 балами.
Експерти DxOMark відзначили сильні сторони камери, включаючи найкращий відеорежим серед смартфонів, широкий динамічний діапазон, точну перенесення кольорів, високий рівень деталізації та ефективну стабілізацію відео.
Однак пристрій також має свої недоліки: зниження деталізації під час зйомки на надширококутну камеру, мала глибина різкості, що впливає на якість групових знімків, а також наявність артефактів, таких як відблиски та ореоли.
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