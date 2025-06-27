Intel закрывает автомобильное подразделение компании

Внутренние реформы Intel продолжаются и при новом генеральном директоре Лип-Бу Тане. Следующим шагом стало решение о ликвидации автомобильного подразделения компании — направление, которое ранее входило в Client Computing Group и не выделялось в отчетах как самостоятельная структура. Таким образом, Tan продолжает курс, начатый его предшественником Пэтом Гелсингером, сосредотачивая усилия на ключевых бізнес-направлениях и сокращая менее приоритетные активы.

Хотя подразделение не играло значительной роли в масштабах корпорации, технологии Intel уже применяются в автомобильной индустрии. По данным компании, её чипы используются более чем в 50 миллионах автомобилей по всему миру, в том числе в мультимедийных системах, где встречаются, например, процессоры линейки Intel Atom. В своё время их устанавливали и в электрокарах Tesla.

При этом компания отдельно подчеркивает, что изменения не затронут Mobileye — израильскую разработку в области компьютерного зрения и автопилотов, контрольный пакет которой остаётся в собственности Intel. Напомним, приобретение Mobileye состоялось в 2017 году за $15,3 млрд, а позднее компания частично вышла на биржу, сохранив тесную связь с материнской структурой.