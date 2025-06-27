Intel закриває автомобільний підрозділ

Внутрішні реформи Intel продовжуються і за нового генерального директора Лип-Бу Тане. Наступним кроком стало рішення про ліквідацію автомобільного підрозділу компанії — напрямок, який раніше входив до Client Computing Group і не виділявся у звітах як самостійна структура. Таким чином, Tan продовжує курс, започаткований його попередником Петом Гелсінгером, зосереджуючи зусилля на ключових бізнес-напрямках та скорочуючи менш пріоритетні активи.

Хоча підрозділ не відігравав значної ролі в масштабах корпорації, технології Intel вже застосовуються в автомобільній індустрії. За даними компанії, її чіпи використовуються більш ніж у 50 мільйонах автомобілів по всьому світу, у тому числі в мультимедійних системах, де зустрічаються процесори лінійки Intel Atom, наприклад. Свого часу їх встановлювали і в електрокарах Tesla.

При цьому компанія окремо підкреслює, що зміни не торкнуться Mobileye — ізраїльської розробки в галузі комп’ютерного зору та автопілотів, контрольний пакет якої залишається у власності Intel. Нагадаємо, придбання Mobileye відбулося у 2017 році за $15,3 млрд, а пізніше компанія частково вийшла на біржу, зберігши тісний зв’язок із материнською структурою.