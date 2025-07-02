Insta360 Flow 2 — недорогой стабилизатор с автоотслеживанием и поддержкой смартфонов Apple

Компания Insta360 представила новую модель портативного стабилизатора для смартфонов — Flow 2. Устройство позиционируется как доступное решение для съёмки видео и фото в движении, предлагая при этом широкий функционал, унаследованный от более дорогих моделей бренда.

Insta360 Flow 2 оснащен трехосевой стабилизацией и поддерживает функцию NFC One-Tap Shooting, благодаря которой съёмка начинается сразу после прикосновения телефона к стабилизатору. В числе ключевых нововведений — улучшенная система автослежения Deep Track 4.0, которая может удерживать в кадре не только отдельного человека, но и несколько объектов одновременно, включая животных и группы людей.

Стабилизатор Insta360 Flow 2 поддерживает зум с сохранением фокуса на объекте, а также снабжен телескопической штангой и встроенным штативом из металла. Устройство весит 348 граммов, не включая магнитное крепление, и работает до 10 часов без подзарядки. При этом аккумулятор может быть использован для подзарядки смартфона во время съёмки. Зарядка устройства осуществляется через USB-C, полный цикл — около двух часов.

Дополнительным элементом управления стал интерфейс Pro Framing Grid — система кадрирования, призванная облегчить выстраивание композиции. Также предусмотрена возможность дистанционного управления через Apple Watch или второй смартфон. Поддержка микрофона Insta360 Mic Air расширяет функциональность устройства для тех, кто записывает голос или ведёт прямые трансляции. В приложение встроен телесуфлер, что может быть полезно при записи роликов с заранее подготовленным текстом.

Компания также представила расширенную версию устройства — Flow 2 Pro. Эта модель включает в себя дополнительные функции: встроенное селфи-зеркало, кольцевую подсветку для точного трекинга, прозрачные моторы, поддержку технологии Apple DockKit и систему Infinite Pan Tracking, обеспечивающую непрерывное вращение камеры.

Габариты устройства Insta360 Flow 2 в сложенном состоянии составляют 98×178×37 мм, в разложенном — 121×282×54 мм. Селфи-палка имеет длину 207 мм, длина штатива — 94 мм при диаметре 204 мм. Устройство совместимо со смартфонами толщиной от 7 до 10 мм, шириной от 64 до 84 мм и весом до 300 граммов. Подключение к телефону осуществляется по Bluetooth 5.0, также имеется поддержка NFC.

Insta360 Flow 2 поступил в продажу по цене от 110 долларов за стандартную комплектацию. Версия AI Tracker Bundle обойдётся в 130 долларов. Устройство уже доступно на официальном сайте Insta360, а также у крупных онлайн-ритейлеров, включая Amazon.