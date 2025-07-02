Insta360 Flow 2 – недорогий стабілізатор з автовідстеженням та підтримкою смартфонів Apple

Компанія Insta360 представила нову модель портативного стабілізатора для смартфонів Flow 2. Пристрій позиціонується як доступне рішення для зйомки відео і фото в русі, пропонуючи при цьому широкий функціонал, успадкований від дорожчих моделей бренду.

Insta360 Flow 2 оснащений триосьовою стабілізацією та підтримує функцію NFC One-Tap Shooting, завдяки якій зйомка починається відразу після дотику телефону до стабілізатора. Серед ключових нововведень — покращена система автостеження Deep Track 4.0, яка може утримувати в кадрі не лише окрему людину, а й кілька об’єктів одночасно, включаючи тварин та групи людей.

Стабілізатор Insta360 Flow 2 підтримує зум із збереженням фокусу на об’єкті, а також забезпечений телескопічною штангою та вбудованим штативом з металу. Пристрій важить 348 г, не включаючи магнітне кріплення, і працює до 10 годин без підзарядки. При цьому акумулятор можна використовувати для підзарядки смартфона під час зйомки. Заряджання пристрою здійснюється через USB-C, повний цикл – близько двох годин.

Додатковим елементом управління став інтерфейс Pro Framing Grid – система кадрування, покликана полегшити побудову композиції. Також передбачено можливість дистанційного керування через Apple Watch або другий смартфон. Підтримка мікрофону Insta360 Mic Air розширює функціональність пристрою для тих, хто записує голос або веде прямі трансляції. У додаток вбудований телесуфлер, що може бути корисним при записі роликів із заздалегідь підготовленим текстом.

Компанія також представила розширену версію пристрою Flow 2 Pro. Ця модель включає додаткові функції: вбудоване селфі-дзеркало, кільцеве підсвічування для точного трекінгу, прозорі мотори, підтримку технології Apple DockKit та систему Infinite Pan Tracking, що забезпечує безперервне обертання камери.

Габарити пристрою Insta360 Flow 2 у складеному стані становлять 98×178×37 мм, у розкладеному – 121×282×54 мм. Селфі-палиця має довжину 207 мм, довжина штатива – 94 мм при діаметрі 204 мм. Пристрій сумісний зі смартфонами товщиною від 7 до 10 мм, шириною від 64 до 84 мм та вагою до 300 грамів. Підключення до телефону здійснюється за допомогою Bluetooth 5.0, також є підтримка NFC.

Insta360 Flow 2 надійшов у продаж за ціною від 110 доларів за стандартну комплектацію. Версія AI Tracker Bundle обійдеться у 130 доларів. Пристрій вже доступний на офіційному сайті Insta360, а також у великих онлайн-рітейлерів, включаючи Amazon.