INNO3D представила однослотные видеокарты NVIDIA RTX 5090 и 5080 с водяным охлаждением01.08.25
Компания INNO3D объявила о начале продаж новых видеокарт серии iCHILL Frostbite Pro. 28 июля на официальной странице бренда в сети X было опубликовано сообщение о запуске моделей GeForce RTX 5090 и 5080, основанных на архитектуре NVIDIA Blackwell.
Главной особенностью INNO3D iCHILL Frostbite Pro стала однослотовая система водяного охлаждения с полным покрытием и усиленной задней пластиной из углеволокна. В отличие от предыдущих моделей Frostbite, здесь используется также однослотовая монтажная планка — решение, ориентированное на компактные, но производительные сборки.
Как и прежде, охлаждение разработано в сотрудничестве с компанией Alphacool. Обе видеокарты выполнены в одинаковом конструктиве и работают на эталонных частотах. Единственное различие — в маркировке на задней стороне.
С учетом компактных габаритов, основными заказчиками новых моделей, вероятно, станут компании, размещающие несколько GPU в одном сервере. Также не исключено использование в индивидуальных игровых системах с кастомной системой жидкостного охлаждения.
На выставке CES 2025 состоялась официальная презентация нового поколения игровых видеокарт GeForce RTX. «Зелёные» явили миру сразу четыре 3D-ускорителя GeForce RTX 50-й серии, выполненных на базе графических процессоров Nvidia Blackwell. Все они станут доступны для покупки до конца зимы.
Флагманская GeForce RTX 5090 выполнена на базе графического процессора Nvidia GB202. Этот GPU изготавливается по технологии TSMC 4N, характеризуется площадью 750 мм² и физически насчитывает более 92 миллиардов транзисторов. В арсенале флагмана Nvidia Blackwell есть 21760 ядер CUDA, 170 RT-ядер и 512-разрядная шина памяти, через которую GPU взаимодействует с 32 гигабайтами GDDR7.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Комплект клавиатуры и мыши Logitech MK250: классика по-новому
Набор клавиатуры и мышки Logitech MK250 должен стать очередным бестселлером компании в классе доступных комбо-комплектов. Разберемся почему
Комплект клавиатуры и мыши Logitech MK250: классика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на долгий день
Ugreen Uno: павер-банк, эмодзи и магнитная беспроводная зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт с улыбкой
Ajax IndoorCam – профессиональное видеонаблюдение для каждого
Logitech G522 Lightspeed – наушники для больших свершений
Oppo Enco Buds3 Pro – беспроводные наушники-долгожители
GTA VI — чего ждать и что уже известно о самой нашумевшей игре
Ajax DoorBell: действительно умный и защищенный видеозвонок
Samsung Galaxy A36 и Galaxy A56 — доступные флагманские технологии
Обзор коврика с беспроводной зарядкой Logitech G Powerplay 2
Обзор микрофона Ugreen CM769: студийный звук недорого
Обзор ноутбука Acer Predator Helios Neo 16: золотая середина
INNO3D представила однослотные видеокарты NVIDIA RTX 5090 и 5080 с водяным охлаждением GeForce RTX Inno3D NVIDIA видеокарта
Главной особенностью INNO3D iCHILL Frostbite Pro стала однослотовая система водяного охлаждения с полным покрытием и усиленной задней пластиной из углеволокна
Steam уже тестирует новый дизайн интерфейса Steam Valve обновление
Valve начала бета-тестирование нового дизайна своего магазина в Steam. Обновлённый интерфейс призван упростить поиск игр и навигацию за счёт более понятного верхнего меню
INNO3D представила однослотные видеокарты NVIDIA RTX 5090 и 5080 с водяным охлаждением
Steam уже тестирует новый дизайн интерфейса
Процессор Samsung Exynos 2600 на 18% быстрее Snapdragon 8 Elite
Insta360 выпустила дрон Antigravity с камерой 360 8K весом 249 г
Honda N-One e: выпустили в серийной версии
В шутер SQUAD добавят солдат ВСУ
Google Opal — еще один ИИ-инструмент разработки приложений
Tesla закупит для своих автомобилей чипы Samsung на $16 млрд
ChromeOS получила синхронизацию между хромбуками