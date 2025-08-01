INNO3D представила однослотные видеокарты NVIDIA RTX 5090 и 5080 с водяным охлаждением

Компания INNO3D объявила о начале продаж новых видеокарт серии iCHILL Frostbite Pro. 28 июля на официальной странице бренда в сети X было опубликовано сообщение о запуске моделей GeForce RTX 5090 и 5080, основанных на архитектуре NVIDIA Blackwell.

Главной особенностью INNO3D iCHILL Frostbite Pro стала однослотовая система водяного охлаждения с полным покрытием и усиленной задней пластиной из углеволокна. В отличие от предыдущих моделей Frostbite, здесь используется также однослотовая монтажная планка — решение, ориентированное на компактные, но производительные сборки.

Как и прежде, охлаждение разработано в сотрудничестве с компанией Alphacool. Обе видеокарты выполнены в одинаковом конструктиве и работают на эталонных частотах. Единственное различие — в маркировке на задней стороне.

С учетом компактных габаритов, основными заказчиками новых моделей, вероятно, станут компании, размещающие несколько GPU в одном сервере. Также не исключено использование в индивидуальных игровых системах с кастомной системой жидкостного охлаждения.

На выставке CES 2025 состоялась официальная презентация нового поколения игровых видеокарт GeForce RTX. «Зелёные» явили миру сразу четыре 3D-ускорителя GeForce RTX 50-й серии, выполненных на базе графических процессоров Nvidia Blackwell. Все они станут доступны для покупки до конца зимы.

Флагманская GeForce RTX 5090 выполнена на базе графического процессора Nvidia GB202. Этот GPU изготавливается по технологии TSMC 4N, характеризуется площадью 750 мм² и физически насчитывает более 92 миллиардов транзисторов. В арсенале флагмана Nvidia Blackwell есть 21760 ядер CUDA, 170 RT-ядер и 512-разрядная шина памяти, через которую GPU взаимодействует с 32 гигабайтами GDDR7.