INNO3D представила однослотні відеокарти NVIDIA RTX 5090 та 5080 з водяним охолодженням

Компанія INNO3D оголосила про початок продажу нових відеокарт серії iCHILL Frostbite Pro. 28 липня на офіційній сторінці бренду в мережі X було опубліковано повідомлення про запуск моделей GeForce RTX 5090 та 5080, заснованих на архітектурі NVIDIA Blackwell.

Головною особливістю INNO3D iCHILL Frostbite Pro стала однослотова система водяного охолодження з повним покриттям та посиленою задньою пластиною з вуглеволокна. На відміну від попередніх моделей Frostbite, тут використовується також однослотова монтажна планка – рішення, орієнтоване на компактні, але продуктивні.сборки.

Як і раніше, охолодження розроблено у співпраці з компанією Alphacool. Обидві відеокарти виконані в однаковому конструктиві та працюють на еталонних частотах. Єдина відмінність – у маркуванні на задній стороні.

З урахуванням компактних габаритів, основними замовниками нових моделей, ймовірно, стануть компанії, які розміщують кілька GPU в одному сервері. Також не виключено використання в індивідуальних ігрових системах із кастомною системою рідинного охолодження.



На виставці CES 2025 відбулася офіційна презентація нового покоління ігрових відеокарт GeForce RTX. “Зелені” явили світові відразу чотири 3D-прискорювачі GeForce RTX 50-ї серії, виконаних на базі графічних процесорів Nvidia Blackwell. Всі вони стануть доступними для покупки до кінця зими.

Флагманська GeForce RTX 5090 виконана на базі графічного процесора Nvidia GB202. Цей GPU виготовляється за технологією TSMC 4N, характеризується площею 750 мм² та фізично налічує понад 92 мільярди транзисторів. В арсеналі флагмана Nvidia Blackwell є 21 760 ядер CUDA, 170 RT-ядер і 512-розрядна шина пам’яті, через яку GPU взаємодіє з 32 гігабайтами GDDR7.