Илон Маск показал роботакси Tesla Cybercab с автопилотом, без руля и педалей16.10.24
Tesla на мероприятии We, Robot анонсировала несколько новых футуристических автомобилей, главным из которых стало роботакси под названием Cybercab. Хотя название пока не окончательно (Илон Маск использовал как «Cybercab», так и «Robotaxi»), сам автомобиль привлек значительное внимание.
Cybercab — это двухместное автономное транспортное средство с футуристичным дизайном, включающим двери-бабочки и отсутствие традиционных элементов управления, таких как руль, педали, панель приборов и другие механические органы управления. На передней панели находится лишь большой дисплей, а заднее стекло отсутствует. Внешне автомобиль напоминает Tesla Cybertruck, включая матричные фары, встроенные в переднюю световую панель.
Маск отметил, что Cybercab станет первым автомобилем Tesla, который в стандартной комплектации будет поддерживать беспроводную индукционную зарядку. Это особенно важно для беспилотных машин, так как позволяет им самостоятельно заряжаться без необходимости подключения к розетке. Tesla также продемонстрировала систему автоматической очистки автомобиля.
Несмотря на презентацию, подробностей о характеристиках Cybercab было мало. Маск заявил, что эксплуатация автомобиля будет стоить $0,20 за милю (около $0,125 за километр), что выглядит очень амбициозно. Стоимость автомобиля для покупки будет меньше $30 000, и он будет доступен не только для автономного парка Tesla Network, но и для индивидуальных покупателей.
Производство Cybercab планируется на 2026 год, но Маск отметил, что сроки могут сдвинуться до 2027 года.
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