Ілон Маск показав роботаксі Tesla Cybercab з автопілотом, без керма та педалей16.10.24
Tesla на заході We, Robot анонсувала кілька нових футуристичних автомобілів, головним з яких стало роботакс під назвою Cybercab. Хоча назва поки не остаточна (Ілон Маск використовував як Cybercab, так і Robotaxi), сам автомобіль привернув значну увагу.
Cybercab – це двомісний автономний транспортний засіб з футуристичним дизайном, що включає двері-метелики та відсутність традиційних елементів керування, таких як кермо, педалі, панель приладів та інші механічні органи керування. На передній панелі є лише великий дисплей, а заднє скло відсутнє. Зовні автомобіль нагадує Tesla Cybertruck, включаючи матричні фари, вбудовані у передню світлову панель.
Маск зазначив, що Cybercab стане першим автомобілем Tesla, який у стандартній комплектації підтримуватиме бездротову індукційну зарядку. Це особливо важливо для безпілотних машин, тому що дозволяє їм самостійно заряджатися без необхідності підключення до розетки. Tesla також продемонструвала систему автоматичного очищення автомобіля.
Незважаючи на презентацію, подробиць про характеристики Cybercab мало. Маск заявив, що експлуатація автомобіля коштуватиме $0,20 за милю (близько $0,125 за кілометр), що виглядає дуже амбітно. Вартість автомобіля для покупки буде меншою за $30 000, і він буде доступний не тільки для автономного парку Tesla Network, але і для індивідуальних покупців.
Виробництво Cybercab планується на 2026 рік, але Маск зазначив, що терміни можуть зрушити до 2027 року.
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