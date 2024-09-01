Игру Worms 1999 года перевыпустят на консолях01.09.24
Издательство Team17 анонсировало ремастер культовой тактической игры Worms Armageddon, впервые выпущенной в 1999 году. Обновленная версия, получившая название Worms Armageddon: Anniversary Edition, станет доступна на консолях. В ремастере представят весь контент оригинальной игры, улучшенную графику, адаптированный интерфейс, полноценную поддержку контроллеров и возможность кроссплея между консолями PlayStation и Xbox разных поколений.
Как и в оригинальной игре, в матчах Worms Armageddon могут участвовать до шести игроков, каждый из которых управляет своим червяком. Игроки могут выбирать различное вооружение и способности для своих червяков. Практически каждое действие игроков разрушает часть карты, создавая непредсказуемые и забавные ситуации, и к концу матча от оригинальной локации может не остаться и следа.
В Worms Armageddon: Anniversary Edition добавят функционирующую версию пошаговой стратегии Worms Armageddon, которая ранее выходила на консоли Game Boy Color. Также в игре появится интерактивный музей, где можно будет узнать о развитии серии Worms и послушать интервью с разработчиками.
Этот ремастер обещает вернуть все элементы, за которые игроки полюбили оригинал, при этом добавляя современные улучшения и новые возможности.
Игру Worms Armageddon: Anniversary Edition выпустят 26 сентября на Sony PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.
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