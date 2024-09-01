Гра Worms 1999 року перевипустять на консолях01.09.24
Видавництво Team17 анонсувало ремайстр культової тактичної гри Worms Armageddon, вперше випущеної 1999 року. Оновлена версія, названа Worms Armageddon: Anniversary Edition, стане доступна на консолях. У ремайстрі представлять весь контент оригінальної гри, покращену графіку, адаптований інтерфейс, повноцінну підтримку контролерів та можливість кросплею між консолями PlayStation та Xbox різних поколінь.
Як і в оригінальній грі, у матчах Worms Armageddon можуть брати участь до шести гравців, кожен із яких керує своїм черв’яком. Гравці можуть вибирати різне озброєння та здібності для своїх черв’яків. Практично кожна дія гравців руйнує частину карти, створюючи непередбачувані та кумедні ситуації, і до кінця матчу від оригінальної локації може не залишитись і сліду.
У Worms Armageddon: Anniversary Edition додадуть функціонуючу версію покрокової стратегії Worms Armageddon, яка раніше виходила на консолі Game Boy Color. Також у грі з’явиться інтерактивний музей, де можна буде дізнатися про розвиток серії Worms та послухати інтерв’ю із розробниками.
Цей ремайстер обіцяє повернути всі елементи, за які гравці полюбили оригінал, додаючи сучасні покращення та нові можливості.
Гра Worms Armageddon: Anniversary Edition випустять 26 вересня на Sony PlayStation, Xbox і Nintendo Switch.
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