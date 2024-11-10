Игру Doom запустили на будильнике Nintendo Alarmo

Энтузиасты, запускающие культовый шутер DOOM на самых необычных устройствах, не перестают удивлять своими креативными экспериментами. К уже длинному списку устройств, на которых игра была успешно запущена (банкоматы, калькуляторы, холодильники и даже тесты на беременность), добавился будильник Alarmo от Nintendo.

Пользователь под ником GaryOderNichts сообщил, что ему удалось активировать DOOM на этом старом электронном устройстве. Несмотря на многочисленные сложности и эксперименты, ему удалось добиться, чтобы игра функционировала, хотя и без звука. Для установки требовалось сжатие полного образа игры.

Хотя подобные проекты не имеют практической пользы и мало влияют на сообщество геймеров, они демонстрируют, насколько гибкой и адаптивной может быть культовая игра, а также изобретательность поклонников, которые продолжают искать новые способы оживить DOOM на самых невероятных устройствах.

Другие попытки запуска Дум на разных устройствах: