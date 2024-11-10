Гру Doom запустили на будильнику Nintendo Alarmo10.11.24
Ентузіасти, що запускають культовий шутер DOOM на незвичайних пристроях, не перестають дивувати своїми креативними експериментами. До довгого списку пристроїв, на яких гра була успішно запущена (банкомати, калькулятори, холодильники і навіть тести на вагітність), додався будильник Alarmo від Nintendo.
Користувач під ніком GaryOderNichts повідомив, що йому вдалося активувати DOOM на цьому старому електронному пристрої. Незважаючи на численні складнощі та експерименти, йому вдалося домогтися, щоб гра функціонувала, хоч і без звуку. Для встановлення потрібно стиснення повного образу гри.
Хоча подібні проекти не мають практичної користі та мало впливають на співтовариство геймерів, вони демонструють, наскільки гнучкою та адаптивною може бути культова гра, а також винахідливість шанувальників, які продовжують шукати нові способи пожвавити DOOM на найнеймовірніших пристроях.
Інші спроби запуску Дум на різних пристроях:
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Ентузіасти, що запускають культовий шутер DOOM на незвичайних пристроях, не перестають дивувати своїми креативними експериментами
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