Игровой планшет Lenovo Legion Tab начал продаваться в Украине за 23к грн27.05.24
Компания Lenovo представила на украинском рынке второе поколение Legion Tab – 8,8-дюймовый Android-планшет для мобильного гейминга с разрешением экрана QHD+. Новинка оснащена чипсетом Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, памятью LPDDR5X и усовершенствованной технологией охлаждения Legion ColdFront: Vapor. Lenovo Legion Tab сочетает в себе высокую производительность и компактность, легко интегрируется в экосистему Lenovo Legion и прекрасно дополняет игровое пространство. Планшет имеет сдержанный металлический корпус и поставляется с комплектным чехлом для дополнительной защиты.
За производительность Lenovo Legion Tab отвечает чипсет Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. В сочетании с 12 ГБ памяти LPDDR5X он обеспечивает быстрый отклик и мощность, необходимую для мобильного гейминга. Благодаря 256 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить до 1 ТБ с помощью слота microSD, можно сохранять большое количество приложений и мультимедиа.
Lenovo Legion Tab оснащен 8,8-дюймовым дисплеем Lenovo PureSight с разрешением QHD+ (2560×1600) и частотой обновления 144 Гц, передающим четкую и яркую картинку. Экран поддерживает технологию Dolby Vision и HDR10, обеспечивает точность с 10-точечным сенсорным интерфейсом и уменьшенной задержкой на 17%. Соотношение активной площади дисплея к корпусу составляет 87%, а за дополнительный комфорт отвечает ЖК-панель, изготовленная по технологии In-cell для лучшей цветопередачи и качества изображения. Кроме того, планшет оснащен интегрированной тактильной системой с двойной линейной вибрацией X-axis, что усиливает реалистичность и обеспечивает более глубокое погружение в игру.
Lenovo Legion Tab обладает литий-ионным аккумулятором емкостью 6550 мА·ч, дополнительную продолжительность работы обеспечивает опция Game Longer. Быстро пополнить заряд можно с помощью нижнего порта USB Type-C, поддерживающего технологию Qualcomm Quick Charge 3.0 и обеспечивающего мощность до 45 Вт.
Особенностью Lenovo Legion Tab является инновационная технология обходной зарядки. Ее суть заключается в подаче питания, минуя батарею, что уменьшает выработку избыточного тепла и предотвращает перегрев, когда планшет одновременно заряжается и используется для игры.
Игровой планшет Lenovo Legion Tab доступна в Украине по цене от 22 999 грн.
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Игровой планшет Lenovo Legion Tab начал продаваться в Украине за 23к грнLenovo Андроид игры планшет
Компания Lenovo представила на украинском рынке второе поколение Legion Tab – 8,8-дюймовый Android-планшет для мобильного гейминга с разрешением экрана QHD+
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