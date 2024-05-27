Ігровий планшет Lenovo Legion Tab почав продаватися в Україні за 23к грн

Компанія Lenovo представила на українському ринку друге покоління Legion Tab – 8,8-дюймовий Android-планшет для мобільного геймінгу з роздільною здатністю екрану QHD+. Новинка оснащена чіпсетом Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, пам’яттю LPDDR5X та вдосконаленою технологією охолодження Legion ColdFront: Vapor. Lenovo Legion Tab поєднує високу продуктивність і компактність, легко інтегрується в екосистему Lenovo Legion і чудово доповнює ігровий простір. Планшет має стриманий металевий корпус та поставляється з комплектним чохлом для додаткового захисту.

За продуктивність Lenovo Legion Tab відповідає чіпсет Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. У поєднанні з 12 ГБ пам’яті LPDDR5X він забезпечує швидкий відгук та потужність, необхідну для мобільного геймінгу. Завдяки 256 ГБ вбудованої пам’яті, яку можна розширити до 1 ТБ за допомогою слота microSD, можна зберігати велику кількість програм та мультимедіа.

Lenovo Legion Tab оснащений 8,8-дюймовим дисплеєм Lenovo PureSight з роздільною здатністю QHD+ (2560×1600) та частотою оновлення 144 Гц, що передає чітку та яскраву картинку. Екран підтримує технологію Dolby Vision та HDR10, забезпечує точність із 10-точковим сенсорним інтерфейсом та зменшеною затримкою на 17%. Співвідношення активної площі дисплея до корпусу становить 87%, а за додатковий комфорт відповідає РК-панель, виготовлена ​​за технологією In-cell для кращої передачі кольору та якості зображення. Крім того, планшет оснащений інтегрованою тактильною системою з подвійною лінійною вібрацією X-axis, що посилює реалістичність та забезпечує більш глибоке занурення у гру.

Lenovo Legion Tab має літій-іонний акумулятор ємністю 6550 мА·год, додаткову тривалість роботи забезпечує опція Game Longer. Швидко поповнити заряд можна за допомогою нижнього порту USB Type-C, що підтримує технологію Qualcomm Quick Charge 3.0 та забезпечує потужність до 45 Вт.

Особливістю Lenovo Legion Tab є інноваційна технологія обхідної зарядки. Її суть полягає в подачі живлення, минаючи батарею, що зменшує вироблення надлишкового тепла та запобігає перегріву, коли планшет одночасно заряджається та використовується для гри.

Ігровий планшет Lenovo Legion Tab доступна в Україні за ціною від 22 999 грн.