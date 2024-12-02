Игровой монитор LG UltraGear 32GS75QN-B разрешением 1440p имеет частоту 200 Гц02.12.24
LG представила игровой монитор UltraGear 32GS75QN-B, который отличается высокими характеристиками и доступностью на некоторых рынках. Устройство оснащено 31,5-дюймовой IPS-панелью с разрешением 1440p, частотой обновления до 200 Гц (при разгоне) и временем отклика 1 мс, что делает его привлекательным для геймеров. Максимальная яркость составляет 400 нит, а поддержка AMD FreeSync, Nvidia G-Sync и сертификация DisplayHDR 400 обеспечивают плавный игровой процесс и высокое качество изображения.
Монитор имеет порты DisplayPort 1.4, HDMI 2.0 и разъем для наушников 3,5 мм. Эргономичная подставка позволяет регулировать высоту, наклон и поворот для комфортного использования. Стоимость UltraGear 32GS75QN-B на европейском рынке снижена до 279 евро.
LG представила новый игровой монитор UltraGear 27GX790A, оснащенный 27-дюймовой матрицей WOLED с разрешением 2560×1440 пикселей и максимальной частотой обновления 480 Гц. Новинка поддерживает современный интерфейс DisplayPort 2.1, что расширяет возможности подключения к мощным игровым системам.
Время отклика монитора составляет всего 0,03 мс (от серого до серого), а охват цветовой палитры DCI-P3 составляет 98,5%. Устройство имеет сертификации VESA DisplayHDR True Black 400 и ClearMR 13000, что гарантирует высокое качество изображения даже в темных сценах. Монитор поддерживает технологии синхронизации Nvidia G-Sync и AMD FreeSync Premium Pro, снабжая плавный геймплей без разрывов кадров.
Для подключения доступны порты HDMI 2.1 (два) и DisplayPort 2.1, а также хаб USB 3.2 с двумя разъемами и 3,5-мм аудиовыход с поддержкой DTS Headphone, обеспечивает объемный звук для геймеров. Предзаказ на LG UltraGear 27GX790A уже открыт в международных магазинах по цене от $1000. Поставки новинки ожидаются в начале 2025 года.
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Игровой монитор LG UltraGear 32GS75QN-B разрешением 1440p имеет частоту 200 Гц LG монитор
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