Ігровий монітор LG UltraGear 32GS75QN-B роздільною здатністю 1440p має частоту 200 Гц02.12.24
LG представила ігровий монітор UltraGear 32GS75QN-B, який відрізняється високими характеристиками та доступністю на деяких ринках. Пристрій оснащений 31,5-дюймовою IPS-панеллю з роздільною здатністю 1440p, частотою оновлення до 200 Гц (при розгоні) та часом відгуку 1 мс, що робить його привабливим для геймерів. Максимальна яскравість складає 400 ніт, а підтримка AMD FreeSync, Nvidia G-Sync та сертифікація DisplayHDR 400 забезпечують плавний ігровий процес та високу якість зображення.
Монітор має порти DisplayPort 1.4, HDMI 2.0 та роз’єм для навушників 3,5 мм. Ергономічна підставка дозволяє регулювати висоту, нахил та поворот для комфортного використання. Вартість UltraGear 32GS75QN-B на європейському ринку знижено до 279 євро.
LG представила новий ігровий монітор UltraGear 27GX790A, оснащений 27-дюймовою матрицею WOLED з роздільною здатністю 2560х1440 пікселів і максимальною частотою оновлення 480 Гц. Новинка підтримує сучасний інтерфейс DisplayPort 2.1, що розширює можливості підключення до потужних ігрових систем.
Час відгуку монітора становить лише 0,03 мс (від сірого до сірого), а охоплення палітри кольорів DCI-P3 становить 98,5%. Пристрій має сертифікацію VESA DisplayHDR True Black 400 та ClearMR 13000, що гарантує високу якість зображення навіть у темних сценах. Монітор підтримує технології синхронізації Nvidia G-Sync та AMD FreeSync Premium Pro, забезпечуючи плавний геймплей без розривів кадрів.
Для підключення доступні порти HDMI 2.1 (два) та DisplayPort 2.1, а також хаб USB 3.2 з двома роз’ємами та 3,5-мм аудіовиходом із підтримкою DTS Headphone, забезпечує об’ємний звук для геймерів. Замовлено LG UltraGear 27GX790A вже відкрито в міжнародних магазинах за ціною від $1000. Постачання новинки очікуються на початку 2025 року.
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