Игровой монитор Corsair XENEON 34WQHD240-C с 34-дюймовым изогнутым экраном имеет матрицу QD-OLED на 240 Гц

На выставке Computex 2024 Corsair представила новый игровой монитор XENEON. Модель получила название Corsair XENEON 34WQHD240-C. Этот монитор оснащен 34-дюймовой панелью QD-OLED с кривизной 1800R, разрешением WQHD и впечатляющей частотой обновления картинки в 240 Гц.

Время отклика экрана составляет всего 0.3 мс, а контрастность достигает 1 500 000:1. Яркость экрана составляет 1000 нит, а сертификация DisplayHDR True Black 400 гарантирует высокое качество изображения. Панель покрывает 99% цветовой гаммы DCI-P3, обеспечивая яркие и насыщенные цвета.

Что касается портов подключения, в Corsair XENEON 34WQHD240-C предусмотрены два порта HDMI 2.1, один DisplayPort 1.4 и один USB Type-C с альтернативным режимом DisplayPort. Порт USB Type-C также поддерживает обратную подачу энергии мощностью 65 Вт. Кроме того, монитор оснащен встроенным USB-концентратором с четырьмя портами USB Type-A 3.1.

Corsair XENEON 34WQHD240-C имеет регулируемую по высоте и наклону подставку, обеспечивая комфортное использование. К сожалению, компания Corsair пока не раскрыла цену и дату старта продаж этого монитора.