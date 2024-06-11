Игровой монитор Corsair XENEON 34WQHD240-C с 34-дюймовым изогнутым экраном имеет матрицу QD-OLED на 240 Гц11.06.24
На выставке Computex 2024 Corsair представила новый игровой монитор XENEON. Модель получила название Corsair XENEON 34WQHD240-C. Этот монитор оснащен 34-дюймовой панелью QD-OLED с кривизной 1800R, разрешением WQHD и впечатляющей частотой обновления картинки в 240 Гц.
Время отклика экрана составляет всего 0.3 мс, а контрастность достигает 1 500 000:1. Яркость экрана составляет 1000 нит, а сертификация DisplayHDR True Black 400 гарантирует высокое качество изображения. Панель покрывает 99% цветовой гаммы DCI-P3, обеспечивая яркие и насыщенные цвета.
Что касается портов подключения, в Corsair XENEON 34WQHD240-C предусмотрены два порта HDMI 2.1, один DisplayPort 1.4 и один USB Type-C с альтернативным режимом DisplayPort. Порт USB Type-C также поддерживает обратную подачу энергии мощностью 65 Вт. Кроме того, монитор оснащен встроенным USB-концентратором с четырьмя портами USB Type-A 3.1.
Corsair XENEON 34WQHD240-C имеет регулируемую по высоте и наклону подставку, обеспечивая комфортное использование. К сожалению, компания Corsair пока не раскрыла цену и дату старта продаж этого монитора.
Обзор игровой мышки Logitech G502 X Plus: вековая или вечная?
В линейку мышек Logitech G502 2023 года входит несколько моделей – с приставками в названии X, X Plus и Lightspeed. Рассмотрим средний вариант
Обзор игровой мышки Logitech G502 X Plus: вековая или вечная?
Топ защищенных смартфонов 2024 года
Обзор монитора ASUS VG249QL3A: хорош во всем
Обзор электровелосипеда Acer eUrban eBike R: едем сотку?
Тест ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (2024): в двух мирах
Почему стоит покупать прошлогодние бу смартфоны-флагманы?
Тест ноутбука Acer Swift Go 16 (SFG16-72-7669): полный расклад
Тест ноутбука ASUS Zenbook Duo 2024: оба два
Обзор смартфона Oppo Reno 11F: батарея — огонь
Обзор монитора Acer Predator X27U: Ахиллес?
Обзор умных часов BlackView W60: месяц в защите
Наушники Sony WH-1000XM5: звук вне времени
Вселенная Fallout в 2024 году: от игр к сериалу
Обзор планшета Oppo Pad Neo: перспектива
Обзор моноблока ASUS AiO A5 (A5702WVA): всё сразу
Игровой монитор Corsair XENEON 34WQHD240-C с 34-дюймовым изогнутым экраном имеет матрицу QD-OLED на 240 ГцCorsair монитор
Яркость экрана Corsair XENEON 34WQHD240-C составляет 1000 нит, а сертификация DisplayHDR True Black 400 гарантирует высокое качество изображения. Панель покрывает 99% цветовой гаммы DCI-P3, обеспечивая яркие и насыщенные цвета.
WWDC 2024: ИИ добрался до Apple. ChatGPT будет бесплатным на iPhoneApple iOS Siri WWDC искусственный интеллект
Apple заявила на WWDC 2024, что начинает с работы с самым лучшим чат-ботом, но в дальнейшем будет поддерживать другие модели ИИ. Маск назвал интеграцию ChatGPT в iOS 18 нарушением безопасности