Ігровий монітор Corsair XENEON 34WQHD240-C із 34-дюймовим вигнутим екраном має матрицю QD-OLED на 240 Гц11.06.24
На виставці Computex 2024 Corsair представила новий ігровий монітор XENEON. Модель отримала назву Corsair XENEON 34WQHD240-C. Цей монітор оснащений 34-дюймовою QD-OLED панеллю з кривизною 1800R, роздільною здатністю WQHD і вражаючою частотою оновлення картинки в 240 Гц.
Час відгуку екрану складає всього 0.3 мс, а контрастність досягає 1500000:1. Яскравість екрану складає 1000 нит, а сертифікація DisplayHDR True Black 400 гарантує високу якість зображення. Панель покриває 99% кольорової гами DCI-P3, забезпечуючи яскраві та насичені кольори.
Що стосується портів підключення, Corsair XENEON 34WQHD240-C передбачено два порти HDMI 2.1, один DisplayPort 1.4 і один USB Type-C з альтернативним режимом DisplayPort. Порт USB Type-C також підтримує зворотну подачу енергії потужністю 65 Вт. Крім того, монітор оснащений вбудованим USB-концентратором із чотирма портами USB Type-A 3.1.
Corsair XENEON 34WQHD240-C має регульовану по висоті та нахилу підставку, забезпечуючи комфортне використання. На жаль, компанія Corsair поки не розкрила ціну та дату старту продажу цього монітора.
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Ігровий монітор Corsair XENEON 34WQHD240-C із 34-дюймовим вигнутим екраном має матрицю QD-OLED на 240 ГцCorsair монiтор
Яскравість екрану Corsair XENEON 34WQHD240-C становить 1000 нит, а сертифікація DisplayHDR True Black 400 гарантує високу якість зображення. Панель покриває 99% кольорової гами DCI-P3, забезпечуючи яскраві та насичені кольори.
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