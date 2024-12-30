Игровой монитор AOC Agon Pro AG276QSD с QD-OLED поддерживает частоту 360 Гц30.12.24
AOC представила новый премиум монитор для геймеров Agon Pro AG276QSD, оснащенный технологией QD-OLED. Этот 26,5-дюймовый монитор с разрешением QHD (2560 x 1440 пикселей) и частотой обновления 360 Гц обеспечивает ультрабыстрое время отклика 0,03 мс, что делает его отличным выбором для профессиональных геймеров.
Панель QD-OLED монитора поддерживает 99% цветового охвата DCI-P3 и 100% sRGB, что гарантирует яркие и точные цвета. Кроме того, Agon Pro AG276QSD поддерживает сертификацию HDR400 True Black, достигая пиковой яркости 1000 нит и контрастности 1,500,000:1. Эти характеристики обеспечивают глубокие черные оттенки и яркие акценты, что критически важно для игровых и творческих задач.
Монитор AOC Agon Pro AG276QSD оснащен множеством портов, включая два HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 с технологией DSC, три порта USB 3.2 и аудиоразъем 3,5 мм. Эргономичная подставка позволяет настраивать высоту, наклон и вращение, а безрамочный дизайн делает его отличным выбором для мультимониторных конфигураций.
Agon Pro AG276QSD сертифицирован TÜV Rheinland для технологий низкого синего света и без мерцания. В комплекте идут кабели HDMI, DisplayPort и USB. На данный момент монитор доступен только на китайском рынке. Пока AOC не анонсировала международный релиз, но его характеристики ставят его среди лидеров в сегменте игровых дисплеев. Недавно AOC также анонсировала 34-дюймовый монитор формата 21:9 CU34G10XP с разрешением 3440 x 1440 пикселей.
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