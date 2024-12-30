Ігровий монітор AOC Agon Pro AG276QSD із QD-OLED підтримує частоту 360 Гц

AOC представила новий преміум-монітор для геймерів Agon Pro AG276QSD, оснащений технологією QD-OLED. Цей 26,5-дюймовий монітор з роздільною здатністю QHD (2560 x 1440 пікселів) та частотою оновлення 360 Гц забезпечує ультрашвидкий час відгуку 0,03 мс, що робить його чудовим вибором для професійних геймерів.

Панель QD-OLED монітора підтримує 99% колірного охоплення DCI-P3 та 100% sRGB, що гарантує яскраві та точні кольори. Крім того, Agon Pro AG276QSD підтримує сертифікацію HDR400 True Black, досягаючи пікової яскравості 1000 ниток і контрастності 1,500,000:1. Ці характеристики забезпечують глибокі чорні відтінки та яскраві акценти, що критично важливо для ігрових та творчих завдань.

Монітор AOC Agon Pro AG276QSD оснащений безліччю портів, включаючи два HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 з технологією DSC, три порти USB 3.2 та аудіороз’єм 3,5 мм. Ергономічна підставка дозволяє налаштовувати висоту, нахил та обертання, а безрамковий дизайн робить його чудовим вибором для мультимоніторних конфігурацій.

Agon Pro AG276QSD сертифікований TÜV Rheinland для технологій низького синього світла та без мерехтіння. У комплекті йдуть кабелі HDMI, DisplayPort та USB. На даний момент монітор доступний лише на китайському ринку. Поки що AOC не анонсувала міжнародний реліз, але його характеристики ставлять його серед лідерів у сегменті ігрових дисплеїв. Нещодавно AOC також анонсувала 34-дюймовий монітор формату 21:9 CU34G10XP з роздільною здатністю 3440 x 1440 пікселів.