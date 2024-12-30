Ігровий монітор AOC Agon Pro AG276QSD із QD-OLED підтримує частоту 360 Гц30.12.24
AOC представила новий преміум-монітор для геймерів Agon Pro AG276QSD, оснащений технологією QD-OLED. Цей 26,5-дюймовий монітор з роздільною здатністю QHD (2560 x 1440 пікселів) та частотою оновлення 360 Гц забезпечує ультрашвидкий час відгуку 0,03 мс, що робить його чудовим вибором для професійних геймерів.
Панель QD-OLED монітора підтримує 99% колірного охоплення DCI-P3 та 100% sRGB, що гарантує яскраві та точні кольори. Крім того, Agon Pro AG276QSD підтримує сертифікацію HDR400 True Black, досягаючи пікової яскравості 1000 ниток і контрастності 1,500,000:1. Ці характеристики забезпечують глибокі чорні відтінки та яскраві акценти, що критично важливо для ігрових та творчих завдань.
Монітор AOC Agon Pro AG276QSD оснащений безліччю портів, включаючи два HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 з технологією DSC, три порти USB 3.2 та аудіороз’єм 3,5 мм. Ергономічна підставка дозволяє налаштовувати висоту, нахил та обертання, а безрамковий дизайн робить його чудовим вибором для мультимоніторних конфігурацій.
Agon Pro AG276QSD сертифікований TÜV Rheinland для технологій низького синього світла та без мерехтіння. У комплекті йдуть кабелі HDMI, DisplayPort та USB. На даний момент монітор доступний лише на китайському ринку. Поки що AOC не анонсувала міжнародний реліз, але його характеристики ставлять його серед лідерів у сегменті ігрових дисплеїв. Нещодавно AOC також анонсувала 34-дюймовий монітор формату 21:9 CU34G10XP з роздільною здатністю 3440 x 1440 пікселів.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Головні технологічні події 2024 року
Редакція сайту hi-tech.ua продовжує висвітлювати всі значні технологічні події 2024 року – від нових ігор та технологій до чергових смартфонів та електрокарів. Ми вже звикли, що аудиторію цікавлять різні теми – бачимо тут як інтерес до чергового бюджетного смартфону, так і бронемашин від США
Головні технологічні події 2024 року
Найкращі пристрої 2024 року: вибір редакції hi-tech.ua
Тест ноутбука Asus Zenbook S 14 UX5406S: ультра-компакт
Огляд TWS-навушників Oppo Enco Air4: новіші
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra (SM-X926B): багато
Огляд ноутбуку Asus Zenbook S 16 (UM5606): нова хвиля
Samsung Galaxy Flip6: подарунок поколінь або чим цікавий смартфон-розкладачка у 2024 році?
Огляд мишки Logitech M196: мала та надовго
Магнітна настільна лампа Baseus: тяжіння світла
Огляд Ugreen CM681: хаб 13-in-1 для всього на світі
Огляд Ugreen X559: GaN-зарядка потужністю 65 Вт
Топ смартфонів з бездротовою зарядкою
Огляд Bluetooth-навушників Ugreen Choice H6 Pro: дивовижні
Огляд павер банку Baseus на 20 000 мАг з потужністю 22 Вт
Ігровий монітор AOC Agon Pro AG276QSD із QD-OLED підтримує частоту 360 Гц AOC монiтор
Монітор AOC Agon Pro AG276QSD оснащений безліччю портів, включаючи два HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 з технологією DSC, три порти USB 3.2 та аудіороз’єм 3,5 мм
MediaTek Dimensity 8400 конкуруватиме з Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 MediaTek Qualcomm процесор
MediaTek анонсувала новий процесор середнього класу – Dimensity 8400, який має скласти конкуренцію Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3.
MediaTek Dimensity 8400 конкуруватиме з Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3
Google Drive прискорить завантаження відео
Найкрасивіші ігри на Xbox One та PlayStation 4
Fiat та Maserati призупинили виробництво через низькі продажі
На росії практично повністю заблокували YouTube
Найуспішніші та найпопулярніші ігри в Steam за 2024 рік
Обмін валют через банкомат запрацює у Приватбанку
Найкращі 15 ігор 2024 року за версією Kotaku: Astro Bot, Dragon Age: The Veilguard, Animal Well
Toyota Alphard та Vellfire випустили в Японії у версіях PHEV
Apple можливо випустить розумний дверний дзвінок з Face ID