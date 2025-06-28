Игровая консоль Atari 2600 обыграла ChatGPT в шахматы

Современный искусственный интеллект проиграл в шахматы старой игровой приставке. Инженер компании Citrix Роберт Дж. Карузо провёл необычный эксперимент, в ходе которого заставил ChatGPT сыграть партию против консоли Atari 2600 с игрой Video Chess. Как он сообщает в своём посте на LinkedIn, победа осталась за 8-битной машиной 1970-х годов.

По словам Карузо, всё началось с обсуждения с ChatGPT истории искусственного интеллекта в шахматах. Модель согласилась сыграть против Video Chess, заявив интерес к тому, насколько быстро сможет обыграть примитивную программу, которая просчитывает ходы максимум на два шага вперёд. Эмуляция консоли проходила через программу Stella.

Однако ChatGPT быстро начал допускать грубые ошибки. Модель путала фигуры, терялась на доске, не замечала элементарных шахматных угроз. Сначала она ссылалась на слишком абстрактные значки в Atari-версии игры, но даже после перехода на стандартную шахматную нотацию ситуация не улучшилась. Инженер отмечает, что партия заняла 90 минут, в течение которых ему приходилось вмешиваться, чтобы остановить неправильные ходы и напоминать модели о текущем положении фигур.

Тем временем старая Video Chess, несмотря на минимальные вычислительные ресурсы — всего 128 байт оперативной памяти и процессор с тактовой частотой 1,19 МГц — последовательно и безошибочно играла в шахматы. Карузо подчёркивает, что никакой языковой модели или машинного обучения в Atari не было, только простой алгоритм перебора и упрямство 1977 года.

В конечном итоге ChatGPT признал поражение. Карузо в шутку подытожил, что в шахматном клубе для третьеклассников такую игру могли бы высмеять. Для справки: консоль Atari 2600 выпускалась с 1977 по 1992 год. Игра Video Chess вышла в 1979-м и была разработана Ларри Вагнером и Бобом Вайтхедом, которые позднее перешли в студию Activision.