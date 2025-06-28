Ігрова консоль Atari 2600 обіграла ChatGPT у шахи

Сучасний штучний інтелект програв у шахи старій ігровій приставці. Інженер компанії Citrix Роберт Дж. Карузо провів незвичайний експеримент, під час якого змусив ChatGPT зіграти партію проти консолі Atari 2600 із грою Video Chess. Як він повідомляє у своєму пості на LinkedIn, перемога залишилася за 8-бітною машиною 1970-х років.

За словами Карузо, все почалося з обговорення з ChatGPT історії штучного інтелекту у шахах. Модель погодилася зіграти проти Video Chess, заявивши інтерес до того, наскільки швидко зможе обіграти примітивну програму, яка прораховує ходи максимум на два кроки вперед. Емуляція консолі проходила через Stella.

Проте ChatGPT швидко почав припускатися грубих помилок. Модель плутала фігури, губилася на дошці, не помічала елементарних шахових погроз. Спочатку вона посилалася на занадто абстрактні значки в Atari-версії гри, але навіть після переходу на стандартну ноту шахів ситуація не покращилася. Інженер зазначає, що партія зайняла 90 хвилин, протягом яких йому доводилося втручатися, щоб зупинити неправильні ходи та нагадувати моделі про поточне положення фігур.

Тим часом стара Video Chess, незважаючи на мінімальні обчислювальні ресурси – всього 128 байт оперативної пам’яті та процесор з тактовою частотою 1,19 МГц – послідовно і безпомилково грала в шахи. Карузо підкреслює, що жодної мовної моделі чи машинного навчання в Atari не було, лише простий алгоритм перебору та впертість 1977 року.

Зрештою ChatGPT визнав поразку. Карузо жартома підсумував, що у шаховому клубі для третьокласників таку гру могли б висміяти. Для довідки: консоль Atari 2600 випускалася з 1977 до 1992 року. Гра Video Chess вийшла 1979-го і була розроблена Ларрі Вагнером і Бобом Вайтхедом, які пізніше перейшли до студії Activision.