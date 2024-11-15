Игровая гарнитура Baseus GoPlay 1 Max стоит $21

Baseus представила проводные полноразмерные наушники GoPlay 1 Max по цене около $21, доступные на JD.com. Гарнитура оснащена 40-мм двойными динамиками, обеспечивающими чистое звучание с глубокими басами, а технология SNR снижает фоновый шум, что помогает лучше воспринимать игровые звуковые сигналы.

Наушники имеют сетчатые амбушюры для комфортного ношения и регулируемое оголовье с металлической рамой для удобной посадки. Микрофон съемный и всенаправленный, с возможностью гибкой настройки для четкой передачи голоса. Элементы управления включают колесико громкости, переключатель микрофона и тумблер включения.

Наушники совместимы с ПК, консолями и мобильными устройствами через 3,5-мм разъем, весят 258 г и воспроизводят звук в диапазоне от 20 Гц до 20 кГц с чувствительностью 102 дБ.