Игровая гарнитура Baseus GoPlay 1 Max стоит $2115.11.24
Baseus представила проводные полноразмерные наушники GoPlay 1 Max по цене около $21, доступные на JD.com. Гарнитура оснащена 40-мм двойными динамиками, обеспечивающими чистое звучание с глубокими басами, а технология SNR снижает фоновый шум, что помогает лучше воспринимать игровые звуковые сигналы.
Наушники имеют сетчатые амбушюры для комфортного ношения и регулируемое оголовье с металлической рамой для удобной посадки. Микрофон съемный и всенаправленный, с возможностью гибкой настройки для четкой передачи голоса. Элементы управления включают колесико громкости, переключатель микрофона и тумблер включения.
Наушники совместимы с ПК, консолями и мобильными устройствами через 3,5-мм разъем, весят 258 г и воспроизводят звук в диапазоне от 20 Гц до 20 кГц с чувствительностью 102 дБ.
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Игровая гарнитура Baseus GoPlay 1 Max стоит $21наушники
Baseus представила проводные полноразмерные наушники GoPlay 1 Max по цене около $21, доступные на JD.com. Гарнитура оснащена 40-мм двойными динамиками
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