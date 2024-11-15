Ігрова гарнітура Baseus GoPlay 1 Max коштує $21

Baseus представила дротові повнорозмірні навушники GoPlay 1 Max за ціною близько $21, доступні на JD.com. Гарнітура оснащена 40-мм подвійними динаміками, що забезпечують чисте звучання з глибокими басами, а технологія SNR знижує шум фону, що допомагає краще сприймати ігрові звукові сигнали.

Навушники мають сітчасті амбушюри для комфортного носіння та регульоване оголов’я з металевою рамою для зручної посадки. Мікрофон знімний та всеспрямований, з можливістю гнучкого налаштування для чіткої передачі голосу. Елементи управління включають коліщатко гучності, перемикач мікрофона та тумблер включення.

Навушники сумісні з ПК, консолями та мобільними пристроями через 3,5-мм роз’єм, важать 258 г та відтворюють звук у діапазоні від 20 Гц до 20 кГц з чутливістю 102 дБ.