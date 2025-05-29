Игра Star Wars Battlefront II установила рекорд в Steam

Несмотря на то, что с момента выхода Star Wars Battlefront II прошло уже семь лет — релиз состоялся в ноябре 2017 года — игра неожиданно установила новый рекорд по числу одновременных пользователей в Steam. По данным SteamDB, 25 мая в игру одновременно зашли 18 060 человек.

Изначально игра была доступна исключительно в фирменном клиенте EA (на тот момент — Origin), а полноценный релиз в Steam и Epic Games Store состоялся только в 2020 году. Таким образом, реальное количество активных игроков на ПК и консолях может быть значительно выше.

Всплеск интереса частично связан с недавними событиями во франшизе Star Wars. В начале мая стартовала коллаборация с Fortnite, а также активно обсуждается второй сезон сериала Andor. Это в очередной раз напомнило фанатам о вселенной и подтолкнуло к возвращению в Battlefront II.

Хотя игра стартовала с громким скандалом из-за агрессивной монетизации — на старте она стоила $60 и дополнительно требовала около $2100 или более 4500 часов геймплея для разблокировки всего контента — она всё ещё сохраняет популярность. Многие фанаты с надеждой ждут продолжения серии.

Интересно, что и бывшие разработчики из EA, работавшие над Battlefront II, тоже не прочь вернуться к проекту. Один из авторов оригинальной версии и переиздания Celebration — Матс Хельге Холм — признался на Reddit, что хотел бы вновь поработать над Battlefront. По его словам, подобное желание есть и у его бывших коллег. Правда, пока неясно, получит ли проект когда-либо продолжение.

Чтобы уменьшить сумму от выхода последнего эпизода сериала Асока, компания Logitech представила игровую мышь G502 X Plus Millennium Falcon Edition.

Она посвящена 40-летию фильма Звездные войны. Эпизод VI – Возвращение джедая”. Верхняя часть корпуса новинки выполнена в стиле «Сокола тысячелетия», космического корабля из вселенной «Звездных войн», на котором летали Хан Соло и уки по имени Чубакка.

Мышь идентична стандартной версии G502 X Plus. Для фанатов киномира также будут доступны лицензированные коврики G840 XL Cloth Gaming Mouse Pad в версиях Battle of Endor и Darth Vader.

Мышь имеет фирменный оптический сенсор Logitech Hero 25K. В конструкции предусмотрено девять программируемых кнопок, гибридные оптико-механические переключатели Lightforce, кнопки регулировки чувствительности сенсора, свободно вращающееся колесо прокрутки (поддерживается переключение на шаговое вращение).

Реализована поддержка технологии Lightspeed, которая обеспечивает практически полное отсутствие задержек. Мышь оснащена RGB-подсветкой, которая для G502 X Plus опциональна, поскольку в продаже также доступна версия без подсветки.