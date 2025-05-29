Гра Star Wars Battlefront II встановила рекорд у Steam29.05.25
Незважаючи на те, що з моменту виходу Star Wars Battlefront II минуло вже сім років — реліз відбувся в листопаді 2017 року — гра несподівано встановила новий рекорд за кількістю одночасних користувачів у Steam. За даними SteamDB, 25 травня в гру одночасно зайшли 18 060 осіб.
Спочатку гра була доступна виключно у фірмовому клієнті EA (на той момент – Origin), а повноцінний реліз у Steam та Epic Games Store відбувся лише у 2020 році. Таким чином, реальна кількість активних гравців на ПК та консолях може бути значно вищою.
Сплеск інтересу частково пов’язаний із недавніми подіями у франшизі Star Wars. На початку травня стартувала колаборація з Fortnite, а також активно обговорюється другий сезон серіалу Andor. Це вкотре нагадало фанатам про всесвіт і підштовхнуло до повернення Battlefront II.
Хоча гра стартувала з гучним скандалом через агресивну монетизацію – на старті вона коштувала $60 і додатково вимагала близько $2100 або більше 4500 годин геймплею для розблокування всього контенту – вона все ще зберігає популярність. Багато фанатів з надією чекають на продовження серії.
Цікаво, що і колишні розробники з EA, які працювали над Battlefront II, теж не проти повернутися до проекту. Один з авторів оригінальної версії та перевидання Celebration – Матс Хельге Холм – зізнався на Reddit, що хотів би знову попрацювати над Battlefront. За його словами, подібне бажання має і його колишні колеги. Щоправда, поки неясно, чи отримає проект продовження.
Щоб зменшити суму від виходу останнього епізоду серіалу “Асока”, компанія Logitech представила ігрову мишу G502 X Plus Millennium Falcon Edition.
Вона присвячена 40-річчю фільму «Зоряні війни». Епізод VI – Повернення джедаю. Верхня частина корпусу новинки виконана в стилі «Сокола тисячоліття», космічного корабля із всесвіту «Зоряних війн», на якому літали Хан Соло та уки на ім’я Чубакка.
Миша ідентична стандартній версії G502 X Plus. Для фанатів кіносвіту також будуть доступні ліцензовані килимки G840 XL Cloth Gaming Mouse Pad у версіях Battle of Endor та Darth Vader.
Миша має фірмовий оптичний сенсор Logitech Hero 25K. У конструкції передбачено дев’ять програмованих кнопок, гібридні оптико-механічні перемикачі Lightforce, кнопки регулювання чутливості сенсора, колесо прокрутки, що вільно обертається (підтримується перемикання на крокове обертання).
Реалізовано підтримку технології Lightspeed, яка забезпечує практично повну відсутність затримок. Миша оснащена RGB-підсвічуванням, яке для G502 X Plus опціональне, оскільки у продажу також доступна версія без підсвічування.
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