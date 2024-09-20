Игра God of War Ragnarok вышла на ПК

Sony выпустила долгожданную God of War Ragnarök для ПК, продолжив традицию переноса популярных игр с PlayStation на платформу для компьютеров. Предыдущее издание, God of War 2018, было встречено с восторгом среди игроков на ПК, получив множество положительных отзывов и высокий онлайн, что стало хорошим показателем для сюжетного приключения. Теперь фанаты могут насладиться продолжением истории Кратоса и Атрея, погружаясь в мир скандинавской мифологии.

God of War Ragnarök продолжает события предыдущей части, где герои противостоят приближению Рагнарёка — апокалиптической битве, угрожающей уничтожить мир и всех богов. В своем путешествии они встречают могущественных врагов, включая Тора и Одина, а также находят новых союзников. Игра предлагает интересный открытый мир, насыщенную боевую систему с разнообразным оружием, таким как Клинки Хаоса и Топор Левиафан, что делает игровой процесс динамичным и захватывающим.

ПК-версия предоставляет множество улучшений, включая поддержку разрешения 4K, интеграцию DLSS и FSR для повышения производительности и качества графики, а также возможность игры на ультрашироких мониторах. Также были доработаны эффекты освещения, отображения теней и детализация объектов. Игра поддерживает использование геймпадов DualShock 4 и DualSense, а также предлагает объемный 3D-звук, что усиливает эффект погружения в игровой мир.

Системные требования Год оф Вар Рагнарок на ПК довольно высокие:

Минимальные (1080p / 30 FPS / низкие настройки)

OС: Windows 10 (64-бит);

процессор: Intel Core i5-4670k или AMD Ryzen 3 1200;

видеокарта: NVIDIA GTX 1060 или AMD Radeon RX 5500 XT;

оперативная память: 8 ГБ;

свободное место: 190 ГБ (SSD).

Рекомендованные (1080p / 60 FPS / средние настройки)

OС: Windows 10 (64-бит);

процессор: Intel Core i5-8600 или AMD Ryzen 5 3600;

видеокарта: NVIDIA RTX 2060 SUPER или AMD Radeon RX 5700;

оперативная память: 16 ГБ;

свободное место: 190 ГБ (SSD).

Высокие (1440p / 60 FPS / высокие настройки)

OС: Windows 10 (64-бит);

процессор: Intel Core i7-7700k или AMD Ryzen 7 2700X;

видеокарта: NVIDIA RTX 3070 или AMD Radeon RX 6800;

оперативная память: 16 ГБ;

свободное место: 190 ГБ (SSD).

Performance (4K / 60 FPS / высокие настройки)

OС: Windows 10 (64-бит);

процессор: Intel Core i7-7700k или AMD Ryzen 7 2700X;

видеокарта: GeForce RTX 3080 Ti или AMD RX 6900 XT;

оперативная память: 16 ГБ;

свободное место: 190 ГБ (SSD).

«Ультра» (4K / 60 FPS / настройки «ультра»)

OС: Windows 10 (64-бит);

процессор: Intel Core i5-11600K или AMD Ryzen 7 3700X;

видеокарта: GeForce RTX 4070 Ti или AMD RX 7900 XT;

оперативная память: 16 ГБ;

свободное место: 190 ГБ (SSD).