Игра God of War Ragnarok вышла на ПК20.09.24
Sony выпустила долгожданную God of War Ragnarök для ПК, продолжив традицию переноса популярных игр с PlayStation на платформу для компьютеров. Предыдущее издание, God of War 2018, было встречено с восторгом среди игроков на ПК, получив множество положительных отзывов и высокий онлайн, что стало хорошим показателем для сюжетного приключения. Теперь фанаты могут насладиться продолжением истории Кратоса и Атрея, погружаясь в мир скандинавской мифологии.
God of War Ragnarök продолжает события предыдущей части, где герои противостоят приближению Рагнарёка — апокалиптической битве, угрожающей уничтожить мир и всех богов. В своем путешествии они встречают могущественных врагов, включая Тора и Одина, а также находят новых союзников. Игра предлагает интересный открытый мир, насыщенную боевую систему с разнообразным оружием, таким как Клинки Хаоса и Топор Левиафан, что делает игровой процесс динамичным и захватывающим.
ПК-версия предоставляет множество улучшений, включая поддержку разрешения 4K, интеграцию DLSS и FSR для повышения производительности и качества графики, а также возможность игры на ультрашироких мониторах. Также были доработаны эффекты освещения, отображения теней и детализация объектов. Игра поддерживает использование геймпадов DualShock 4 и DualSense, а также предлагает объемный 3D-звук, что усиливает эффект погружения в игровой мир.
Системные требования Год оф Вар Рагнарок на ПК довольно высокие:
Минимальные (1080p / 30 FPS / низкие настройки)
- OС: Windows 10 (64-бит);
- процессор: Intel Core i5-4670k или AMD Ryzen 3 1200;
- видеокарта: NVIDIA GTX 1060 или AMD Radeon RX 5500 XT;
- оперативная память: 8 ГБ;
- свободное место: 190 ГБ (SSD).
Рекомендованные (1080p / 60 FPS / средние настройки)
- OС: Windows 10 (64-бит);
- процессор: Intel Core i5-8600 или AMD Ryzen 5 3600;
- видеокарта: NVIDIA RTX 2060 SUPER или AMD Radeon RX 5700;
- оперативная память: 16 ГБ;
- свободное место: 190 ГБ (SSD).
Высокие (1440p / 60 FPS / высокие настройки)
- OС: Windows 10 (64-бит);
- процессор: Intel Core i7-7700k или AMD Ryzen 7 2700X;
- видеокарта: NVIDIA RTX 3070 или AMD Radeon RX 6800;
- оперативная память: 16 ГБ;
- свободное место: 190 ГБ (SSD).
Performance (4K / 60 FPS / высокие настройки)
- OС: Windows 10 (64-бит);
- процессор: Intel Core i7-7700k или AMD Ryzen 7 2700X;
- видеокарта: GeForce RTX 3080 Ti или AMD RX 6900 XT;
- оперативная память: 16 ГБ;
- свободное место: 190 ГБ (SSD).
«Ультра» (4K / 60 FPS / настройки «ультра»)
- OС: Windows 10 (64-бит);
- процессор: Intel Core i5-11600K или AMD Ryzen 7 3700X;
- видеокарта: GeForce RTX 4070 Ti или AMD RX 7900 XT;
- оперативная память: 16 ГБ;
- свободное место: 190 ГБ (SSD).
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Игра God of War Ragnarok вышла на ПКигры компьютер
God of War Ragnarök продолжает события предыдущей части, где герои противостоят приближению Рагнарёка — апокалиптической битве, угрожающей уничтожить мир и всех богов
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