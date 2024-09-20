Гра God of War Ragnarok вийшла на ПК20.09.24
Sony випустила довгоочікувану God of War Ragnarök для ПК, продовживши традицію перенесення популярних ігор із PlayStation на платформу для комп’ютерів. Попереднє видання, God of War 2018, було зустрінуте із захопленням серед гравців на ПК, отримавши безліч позитивних відгуків та високий онлайн, що стало гарним показником для сюжетної пригоди. Тепер фанати можуть насолодитися продовженням історії Кратоса та Атрея, поринаючи у світ скандинавської міфології.
God of War Ragnarök продовжує події попередньої частини, де герої протистоять наближенню Рагнарека — апокаліптичної битви, яка загрожує знищити мир та всіх богів. У своїй подорожі вони зустрічають могутніх ворогів, включаючи Тора та Одіна, а також знаходять нових союзників. Гра пропонує цікавий відкритий світ, насичену бойову систему з різноманітною зброєю, таким як Клінкі Хаосу та Сокира Левіафан, що робить ігровий процес динамічним та захоплюючим.
ПК-версія надає безліч покращень, включаючи підтримку роздільної здатності 4K, інтеграцію DLSS та FSR для підвищення продуктивності та якості графіки, а також можливість гри на ультрашироких моніторах. Також було доопрацьовано ефекти освітлення, відображення тіней та деталізація об’єктів. Гра підтримує використання геймпадів DualShock 4 та DualSense, а також пропонує об’ємний 3D звук, що посилює ефект занурення в ігровий світ.
Системні вимоги God of War Рагнарок на ПК досить високі:
Мінімальні (1080p / 30 FPS / низькі налаштування)
- OS: Windows 10 (64-біт);
- процесор: Intel Core i5-4670k або AMD Ryzen 3 1200;
- відеокарта: NVIDIA GTX 1060 або AMD Radeon RX 5500 XT;
- оперативна пам’ять: 8 ГБ;
- вільне місце: 190 ГБ (SSD).
Рекомендовані (1080p / 60 FPS / середні налаштування)
- OS: Windows 10 (64-біт);
- процесор: Intel Core i5-8600 або AMD Ryzen 5 3600;
- відеокарта: NVIDIA RTX 2060 SUPER або AMD Radeon RX 5700;
- оперативна пам’ять: 16 ГБ;
- вільне місце: 190 ГБ (SSD).
Високі (1440p / 60 FPS / високі налаштування)
- OS: Windows 10 (64-біт);
- процесор: Intel Core i7-7700k або AMD Ryzen 7 2700X;
- відеокарта: NVIDIA RTX 3070 або AMD Radeon RX 6800;
- оперативна пам’ять: 16 ГБ;
- вільне місце: 190 ГБ (SSD).
Performance (4K / 60 FPS / високі налаштування)
- OS: Windows 10 (64-біт);
- процесор: Intel Core i7-7700k або AMD Ryzen 7 2700X;
- відеокарта: GeForce RTX 3080 Ti або AMD RX 6900 XT;
- оперативна пам’ять: 16 ГБ;
- вільне місце: 190 ГБ (SSD).
«Ультра» (4K / 60 FPS / налаштування «ультра»)
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- OS: Windows 10 (64-біт);
- процесор: Intel Core i5-11600K або AMD Ryzen 7 3700X;
- відеокарта: GeForce RTX 4070 Ti або AMD RX 7900 XT;
- оперативна пам’ять: 16 ГБ;
- вільне місце: 190 ГБ (SSD).
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Гра God of War Ragnarok вийшла на ПКігри комп'ютер
God of War Ragnarök продовжує події попередньої частини, де герої протистоять наближенню Рагнарока — апокаліптичної битви, яка загрожує знищити мир і всіх богів.
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