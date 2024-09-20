Игра Final Fantasy XVI вышла на ПК

Релиз компьютерной версии Final Fantasy XVI, одного из самых ожидаемых эксклюзивов 2023 года для PlayStation, стал важным событием для поклонников серии. Игра продолжает традиции франшизы, предлагая мрачную историю о мести, но с новым акцентом на динамичную боевую систему, вдохновленную механиками Devil May Cry.

В честь выхода Square Enix представила яркий трейлер, который привлек внимание как старых фанатов, так и новых игроков. Игра теперь доступна на платформах Steam и Epic Games Store, и получила множество положительных отзывов. Пользователи Steam отметили успешное сочетание классической атмосферы серии с улучшенной боевой механикой, которая добавляет динамичности и зрелищности игровому процессу. Многие игроки называют Final Fantasy XVI лучшей частью за последние годы.

Однако игра не обошлась без критики. Некоторые пользователи жалуются на использование системы защиты Denuvo, а также на технические проблемы, возникающие при запуске через Steam Proton, что может создавать сложности для пользователей Linux.

На момент релиза, пиковый онлайн Final Fantasy XVI в Steam составил 17 тысяч человек. Для сравнения, Final Fantasy XV Windows Edition достигла 30 тысяч игроков в первый день, но ожидается, что новая часть может улучшить свои показатели в ближайшие выходные.

В начале года выход игры Final Fantasy VII Rebirth запланирован на 29 февраля. Sony и Square Enix хотят, чтобы потенциальные игроки помнили о ней и знали, что она значимая игра, даже если она не завершает римейк Final Fantasy VII, и еще одна игра планируется после нее. Для привлечения внимания фанатов было выпущено два трейлера, общая продолжительность которых превышает 15 минут. Один из них – короткий «финальный» трейлер Final Fantasy VII Rebirth, а другой – 11-минутное видео с геймплеем.

В геймплейном видео игроки могут увидеть карту мира, локации, мини-игры и другие важные моменты из оригинальной версии игры, а также новые элементы. Среди нововведений – новые компаньоны и командные атаки, классические блочные персонажи, 400 новых музыкальных композиций Final Fantasy, графика с параметрами 4K или 60 кадров в секунду, а также ресурсы с большим разрешением.

Согласно словам режиссера игры Наоки Хамагучи (Naoki Hamaguchi), команда разработчиков стремилась почтить треки оригинальной игры, одновременно расширяя творческие границы, создавая инновационные аранжировки, соответствующие эмоциям каждой сцены. Руководитель подтвердил, что в игре будет более 400 новых треков и пообещал, что их количество увеличится со временем.

Для нетерпеливых игроков доступна демоверсия Final Fantasy VII Rebirth, позволяющая испытать игру перед ее официальным выходом.