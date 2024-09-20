16.09.24

Відеоспостереження від Ajax: огляд IP-камер DomeCam Mini, TurretCam, BulletCam та відеореєстратора NVR

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Ajax cameras and nvr

Компанія Ajax Systems продовжила розширення своєї екосистеми пристроїв, представивши камери для відеоспостереження та відеореєстратор для керування відеопотоками. Достатньо консервативний і усталений тип пристроїв, традиційно для компанії підкріпили глибоким пропрацюванням софту та комплектуючих.