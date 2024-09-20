Гра Final Fantasy XVI вийшла на ПК

Реліз комп’ютерної версії Final Fantasy XVI, одного з найочікуваніших ексклюзивів 2023 для PlayStation, став важливою подією для шанувальників серії. Гра продовжує традиції франшизи, пропонуючи похмуру історію помсти, але з новим акцентом на динамічну бойову систему, натхненну механіками Devil May Cry.

На честь виходу Square Enix представила яскравий трейлер, який привернув увагу як старих фанів, так і нових гравців. Гра тепер доступна на платформах Steam та Epic Games Store, і отримала безліч позитивних відгуків. Користувачі Steam відзначили успішне поєднання класичної атмосфери серії з покращеною бойовою механікою, яка додає динамічності та видовищності ігровому процесу. Багато гравців називають Final Fantasy XVI найкращою частиною за останні роки.

Проте гра не обійшлася без критики. Деякі користувачі скаржаться на використання системи захисту Denuvo, а також на технічні проблеми, що виникають під час запуску через Steam Proton, що може створювати труднощі для користувачів Linux.

На момент релізу, піковий онлайн Final Fantasy XVI у Steam становив 17 тисяч людей. Для порівняння, Final Fantasy XV Windows Edition досягла 30 тисяч гравців у перший день, але очікується, що нова частина може покращити свої показники у найближчі вихідні.

На початку року вихід гри Final Fantasy VII Rebirth заплановано на 29 лютого. Sony та Square Enix хочуть, щоб потенційні гравці пам’ятали про неї і знали, що вона значуща гра, навіть якщо вона не завершує рімейк Final Fantasy VII, і ще одна гра планується після неї. Для привернення уваги фанатів було випущено два трейлери, загальна тривалість яких перевищує 15 хвилин. Один з них – короткий фінальний трейлер Final Fantasy VII Rebirth, а інший – 11-хвилинне відео з геймплеєм.

У геймплейному відео гравці можуть побачити карту світу, локації, міні-ігри та інші важливі моменти з оригінальної версії гри та нові елементи. Серед нововведень – нові компаньйони та командні атаки, класичні блокові персонажі, 400 нових музичних композицій Final Fantasy, графіка з параметрами 4K або 60 кадрів на секунду, а також ресурси з більшою роздільною здатністю.

За словами режисера гри Наокі Хамагучі (Naoki Hamaguchi), команда розробників прагнула вшанувати треки оригінальної гри, одночасно розширюючи творчі кордони, створюючи інноваційні аранжування, що відповідають емоціям кожної сцени. Керівник підтвердив, що у грі буде понад 400 нових треків та пообіцяв, що їхня кількість збільшиться з часом.

Для нетерплячих гравців є демоверсія Final Fantasy VII Rebirth, що дозволяє випробувати гру перед її офіційним виходом.