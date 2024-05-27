IGN Entertainment купила игровые издания Eurogamer, VG247, Rock Paper Shotgun и несколько других

В мире игровой журналистики произошло крупное событие, которое может привести к серьезным изменениям на этом рынке. IGN Entertainment, часть американского медиахолдинга Ziff Davis, приобрела ряд ведущих игровых изданий и сайтов, ранее принадлежащих британской медиа-компании Gamer Network.

Под контролем IGN Entertainment теперь находятся такие ресурсы, как GamesIndustry.biz, Eurogamer (включая шесть локальных версий), Rock Paper Shotgun, VG247 и Dicebreaker. Кроме того, IGN стала владельцем акций Outside Xbox, Digital Foundry и Hookshot, управляющей Nintendolife, PushSquare, PureXbox и Time Extension. Сумма сделки не разглашается.

До этого приобретения IGN уже являлась лидером в области игровых медиа с широким охватом аудитории. Теперь она будет контролировать и ряд крупных сайтов, ранее выступавших конкурентами. Это формирование крупнейшей медиаимперии в игровой индустрии обеспечит максимальный охват англоязычной аудитории и позволит диктовать свои условия рекламодателям и крупным компаниям игровой индустрии.

Это событие напоминает стратегию крупных игровых компаний, которые последние годы активно скупали игровые студии. В частности, можно вспомнить поглощение Activision Blizzard корпорацией Microsoft или «пузырь» Embracer Group. Подобные поглощения часто приводили к оптимизациям и сокращению работников. По слухам, аналогичная реструктуризация с сокращением штата ожидается и в данном случае.