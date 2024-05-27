IGN Entertainment купила цілий ряд ігрових видань, включаючи Eurogamer, VG247, Rock Paper Shotgun27.05.24
У світі ігрової журналістики сталася велика подія, яка може призвести до серйозних змін на цьому ринку. IGN Entertainment, частина американського медіахолдингу Ziff Davis, придбала низку провідних ігрових видань і сайтів, які раніше належали британській медіа-компанії Gamer Network.
Під контролем IGN Entertainment тепер знаходяться такі ресурси, як GamesIndustry.biz, Eurogamer (включаючи шість локальних версій), Rock Paper Shotgun, VG247 і Dicebreaker. Крім того, IGN стала власником акцій Outside Xbox, Digital Foundry та Hookshot, що управляє Nintendolife, PushSquare, PureXbox та Time Extension. Сума угоди не розголошується.
До цього придбання IGN вже була лідером у галузі ігрових медіа з широким охопленням аудиторії. Тепер вона контролюватиме і низку великих сайтів, які раніше виступали конкурентами. Це формування найбільшої медіаімперії в ігровій індустрії забезпечить максимальне охоплення англомовної аудиторії та дозволить диктувати свої умови рекламодавцям та великим компаніям ігрової індустрії.
Ця подія нагадує стратегію великих ігрових компаній, які останніми роками активно скуповували ігрові студії. Зокрема, можна згадати поглинання Activision Blizzard корпорацією Microsoft або “бульбашка” Embracer Group. Подібні поглинання часто призводили до оптимізацій та скорочення працівників. За чутками, аналогічна реструктуризація зі скороченням штату очікується і в цьому випадку.
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IGN Entertainment купила цілий ряд ігрових видань, включаючи Eurogamer, VG247, Rock Paper Shotgunбізнес ігри інтернет
IGN Entertainment, частина американського медіахолдингу Ziff Davis, придбала низку провідних ігрових видань та сайтів, які раніше належали британській медіа-компанії Gamer Network
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