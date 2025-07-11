IDC: рынок ПК вырос на 6,5 %, доля Apple Mac выросла на 21 %11.07.25
Во втором квартале 2025 года поставки компьютеров Apple Mac выросли на 21,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это один из самых заметных результатов среди крупных производителей. Об этом сообщает IDC.
На фоне общего роста рынка персональных компьютеров на 6,5%, доля Apple увеличилась до 9,1%, что позволило компании занять четвёртое место среди производителей. Всего за квартал было отгружено 6,2 млн Mac.
Причины роста и региональные тренды
По оценке IDC, заметный вклад в результаты квартала внесло ускоренное формирование складских запасов — производители стремились опередить возможные американские импортные тарифы, из-за чего поставки в США остались на уровне прошлого года (0% роста). Остальные регионы показали суммарный рост около 9%.
Как отмечает аналитик Жан-Филипп Бушар, такие меры позволили временно увеличить темпы, но привели к перенасыщению складов. В третьем квартале ожидается рост промо-активности и распродаж, чтобы сбалансировать избыток продукции.
Apple продолжает укреплять позиции за счёт собственных чипов, тесной интеграции аппаратного и программного обеспечения, а также лояльной пользовательской базы. В отличие от конкурентов, которым приходится жертвовать прибылью или повышать цены, Apple может поддерживать стабильные объёмы поставок, несмотря на рыночные колебания.
Рейтинг вендоров ПК
- Dell показала снижение на 3%
- HP — рост на 3,2%
- Lenovo — +15,2%
- Asus — +16,7%
Хотя Lenovo и Asus сохраняют рост, по темпам они уступают Mac, особенно в высокомаржинальном сегменте.
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