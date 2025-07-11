IDC: ринок ПК виріс на 6,5%, частка Apple Mac зросла на 21%

У другому кварталі 2025 року постачання комп’ютерів Apple Mac зросли на 21,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Це один із найпомітніших результатів серед великих виробників. Про це повідомляє IDC.

На тлі загального зростання ринку персональних комп’ютерів на 6,5% частка Apple збільшилася до 9,1%, що дозволило компанії зайняти четверте місце серед виробників. Усього за квартал було відвантажено 6,2 млн Mac.

Причини зростання та регіональні тренди

За оцінкою IDC, помітний внесок у результати кварталу зробило прискорене формування складських запасів — виробники прагнули випередити можливі американські імпортні тарифи, через що постачання до США залишилося на рівні минулого року (0% зростання). Решта регіонів показала сумарне зростання близько 9%.

Як зазначає аналітик Жан-Філіпп Бушар, такі заходи дозволили тимчасово збільшити темпи, але призвели до перенасичення складів. У третьому кварталі очікується зростання промо-активності та розпродажів, щоб збалансувати надлишок продукції.

Apple продовжує зміцнювати позиції за рахунок власних чіпів, тісної інтеграції апаратного та програмного забезпечення, а також лояльної бази користувача. На відміну від конкурентів, яким доводиться жертвувати прибутком або підвищувати ціни, Apple може підтримувати стабільні обсяги постачання, незважаючи на ринкові коливання.

Рейтинг вендорів ПК

Dell показала зниження на 3%

HP – зростання на 3,2%

Lenovo – +15,2%

Asus – +16,7%

Хоча Lenovo та Asus зберігають зростання, за темпами вони поступаються Mac, особливо у високомаржинальному сегменті.