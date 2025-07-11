IDC: ринок ПК виріс на 6,5%, частка Apple Mac зросла на 21%11.07.25
У другому кварталі 2025 року постачання комп’ютерів Apple Mac зросли на 21,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Це один із найпомітніших результатів серед великих виробників. Про це повідомляє IDC.
На тлі загального зростання ринку персональних комп’ютерів на 6,5% частка Apple збільшилася до 9,1%, що дозволило компанії зайняти четверте місце серед виробників. Усього за квартал було відвантажено 6,2 млн Mac.
Причини зростання та регіональні тренди
За оцінкою IDC, помітний внесок у результати кварталу зробило прискорене формування складських запасів — виробники прагнули випередити можливі американські імпортні тарифи, через що постачання до США залишилося на рівні минулого року (0% зростання). Решта регіонів показала сумарне зростання близько 9%.
Як зазначає аналітик Жан-Філіпп Бушар, такі заходи дозволили тимчасово збільшити темпи, але призвели до перенасичення складів. У третьому кварталі очікується зростання промо-активності та розпродажів, щоб збалансувати надлишок продукції.
Apple продовжує зміцнювати позиції за рахунок власних чіпів, тісної інтеграції апаратного та програмного забезпечення, а також лояльної бази користувача. На відміну від конкурентів, яким доводиться жертвувати прибутком або підвищувати ціни, Apple може підтримувати стабільні обсяги постачання, незважаючи на ринкові коливання.
Рейтинг вендорів ПК
- Dell показала зниження на 3%
- HP – зростання на 3,2%
- Lenovo – +15,2%
- Asus – +16,7%
Хоча Lenovo та Asus зберігають зростання, за темпами вони поступаються Mac, особливо у високомаржинальному сегменті.
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