IDC: рынок ПК растет, но искусственный интеллект в них на это не влияет02.10.24
В 2024 году поставка персональных компьютеров увеличится на 2,6% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 398,9 миллиона устройств. Об этом говорится в отчете International Data Corporation (IDC). Хотя ожидается рост продаж традиционных ПК, компьютеры с искусственным интеллектом пока не приносят дополнительных прибылей.
В частности, рынок традиционных ПК вырастет на 2,8%, достигнув 261 миллиона устройств по всему миру, за исключением Китая. В то же время, наибольший рост ожидается на рынке планшетов, где поставки увеличатся на 7,2%, в том числе благодаря высокому спросу в Китае, в частности из-за активности Huawei.
Прогнозы на 2025 год указывают на еще большее увеличение рынка ПК — на 4,3% по сравнению с 2024 годом. Одним из ключевых факторов станет прекращение поддержки Windows 10, что будет стимулировать пользователей обновлять свои устройства. Это также предоставит Apple возможность увеличить свою долю на рынке с 9,1% в 2024 году до 9,7% в 2025 году и 10,2% в 2026 году, поскольку часть бизнесов может перейти на Mac.
Хотя компьютеры с искусственным интеллектом пока не показывают значительный рост, IDC прогнозирует их доминирование на рынке в долгосрочной перспективе. В частности, с развитием NPU (нейронных процессоров) и распространением этих технологий в более дешевых моделях компьютеры с ИИ станут все более популярными.
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IDC: рынок ПК растет, но искусственный интеллект в них на это не влияетIDC компьютер статистика
В 2024 году поставка персональных компьютеров увеличится на 2,6% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 398,9 миллиона устройств. Об этом говорится в отчете International Data Corporation (IDC)
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