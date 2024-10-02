IDC: ринок ПК зростає, але штучний інтелект у них на це не впливає02.10.24
У 2024 році постачання персональних комп’ютерів збільшиться на 2,6% порівняно з попереднім роком, досягнувши 398,9 мільйонів пристроїв. Про це йдеться у звіті International Data Corporation (IDC). Хоча очікується зростання продажів традиційних ПК, комп’ютери зі штучним інтелектом поки що не приносять додаткових прибутків.
Зокрема ринок традиційних ПК зросте на 2,8%, досягнувши 261 мільйона пристроїв по всьому світу, за винятком Китаю. У той же час, найбільше зростання очікується на ринку планшетів, де постачання збільшаться на 7,2%, зокрема завдяки високому попиту в Китаї, зокрема через активність Huawei.
Прогнози на 2025 рік вказують на збільшення ринку ПК — на 4,3% порівняно з 2024 роком. Одним із ключових факторів стане припинення підтримки Windows 10, що стимулюватиме користувачів оновлювати свої пристрої. Це також надасть Apple можливість збільшити свою частку на ринку з 9,1% у 2024 році до 9,7% у 2025 році та 10,2% у 2026 році, оскільки частина бізнесів може перейти на Mac.
Хоча комп’ютери зі штучним інтелектом поки що не показують значне зростання, IDC прогнозує їхнє домінування на ринку в довгостроковій перспективі. Зокрема, з розвитком NPU (нейронних процесорів) та поширенням цих технологій у більш дешевих моделях комп’ютери з ІІ стануть дедалі популярнішими.
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IDC: ринок ПК зростає, але штучний інтелект у них на це не впливаєIDC комп'ютер статистика
У 2024 році постачання персональних комп’ютерів збільшиться на 2,6% порівняно з попереднім роком, досягнувши 398,9 мільйонів пристроїв. Про це йдеться у звіті International Data Corporation (IDC)