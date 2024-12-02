IDC: продажи смартфонов вырастут в 2024 году после двух лет спада

Согласно отчету International Data Corporation (IDC), мировой рынок смартфонов ожидает рост поставок на 6,2% в 2024 году, достигнув 1,24 млрд устройств. Это станет улучшением после двух сложных лет спада в 2022 и 2023 годах. Тем не менее, долгосрочные прогнозы говорят о скромном среднегодовом темпе роста на уровне 2,6% до 2028 года.

Основные факторы роста

Android-смартфоны: Наибольший вклад в рост поставок в 2024 году внесут Android-устройства, особенно бюджетные модели. В таких регионах, как Китай, их прирост составит 7,6%, что значительно выше роста поставок iPhone (0,4%). Складные устройства: Несмотря на спад в третьем квартале 2024 года (-7,4%), за весь год складные смартфоны продемонстрируют прирост на 10,5%. Доля этих устройств будет расти до 2028 года со среднегодовым темпом 15,9%.

Долгосрочные тенденции

Удлинение сроков использования устройств : Современные смартфоны получают длительную поддержку обновлений, что увеличивает период их эксплуатации. Это, вместе с ростом рынка подержанных смартфонов, замедляет общий рост поставок.

: Современные смартфоны получают длительную поддержку обновлений, что увеличивает период их эксплуатации. Это, вместе с ростом рынка подержанных смартфонов, замедляет общий рост поставок. Влияние генеративного ИИ: Пока его влияние на спрос ограничено. Хотя эксперты ожидают, что к 2028 году 70% смартфонов будут оснащены ИИ-функциями, текущий уровень их внедрения недостаточен для стимулирования покупательской активности. Преимущество пока сохраняется за флагманскими моделями.

сма, ростом вторичного рынка и поиском инновационных технологий для стимуляции спроса.