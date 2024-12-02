IDC: продаж смартфонів зросте в 2024 році після двох років спаду02.12.24
Згідно зі звітом International Data Corporation (IDC), світовий ринок смартфонів очікує зростання постачання на 6,2% у 2024 році, досягнувши 1,24 млрд пристроїв. Це стане покращенням після двох складних років спаду у 2022 та 2023 роках. Проте довгострокові прогнози говорять про скромний середньорічний темп зростання на рівні 2,6% до 2028 року.
Основні фактори зростання
- Android-смартфони: Найбільший внесок у зростання поставок у 2024 році зроблять Android-пристрої, особливо бюджетні моделі. У таких регіонах, як Китай, їх приріст складе 7,6%, що значно вище за зростання поставок iPhone (0,4%).
- Складні пристрої: Незважаючи на спад у третьому кварталі 2024 року (-7,4%), за весь рік складні смартфони продемонструють приріст на 10,5%. Частка цих пристроїв зростатиме до 2028 року із середньорічним темпом 15,9%.
Довгострокові тенденції
- Подовження термінів використання пристроїв: Сучасні смартфони отримують тривалу підтримку оновлень, що збільшує період їх експлуатації. Це, разом із зростанням ринку смартфонів, уповільнює загальне зростання поставок.
- Вплив генеративного ІІ: Поки що його вплив на попит обмежений. Хоча експерти очікують, що до 2028 року 70% смартфонів буде оснащено ІІ-функціями, поточний рівень їх впровадження недостатній для стимулювання купівельної активності. Перевага поки що зберігається за флагманськими моделями.
сма, зростанням вторинного ринку та пошуком інноваційних технологій для стимуляції попиту.
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Приріст постачання iPhone прогнозується на рівні 3,1%, що значно перевищує очікуване зростання Android-пристроїв (1,7%).В цілому ринок смартфонів поступово відновлюється, але зіткнувся з викликами, пов’язаними зі зміною споживчих звичок.
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