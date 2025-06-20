Huawei заняла первое место по продажам на рынке Smart-часов и фитнес-браслетов в мире

Международное аналитическое агентство IDC опубликовало отчёт по глобальному рынку носимой электроники за первый квартал 2025 года. Согласно данным, общее число поставленных наручных устройств — в том числе умных часов и фитнес-браслетов — достигло 45,57 млн штук. Это на 10,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Основной прирост зафиксирован на рынке Китая. По мнению аналитиков, рост на 37,6% связан с программами государственного субсидирования, которые подстегнули как спрос, так и предложение. Положительная динамика также наблюдается в США, странах Западной Европы, Латинской Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона.

Первое место по объёмам поставок заняла Huawei, чему способствовал выпуск нового фитнес-браслета Band 10. Apple показала самый высокий годовой прирост с начала 2000-х годов — во многом за счёт аналогичных китайских субсидий и оптовых закупок в США, сделанных заранее.

В то же время поставки устройств Samsung сократились. Причина — усилившаяся конкуренция со стороны китайских брендов. Garmin, напротив, сумела укрепить позиции благодаря расширению ассортимента спортивных часов профессионального уровня.

Топ-5 производителей носимых устройств:

Huawei — 21,9%

Xiaomi — 19%

Apple — 15,5%

Samsung — 7,5%

Garmin — 4,7%.