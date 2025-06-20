Huawei посіла перше місце з продажу на ринку Smart-годин та фітнес-браслетів у світі

Міжнародне аналітичне агентство IDC опублікувало звіт по глобальному ринку електроніки, що носиться за перший квартал 2025 року. За даними, загальна кількість поставлених наручних пристроїв – у тому числі розумного годинника і фітнес-браслетів – досягла 45,57 млн ​​штук. Це на 10,5% більше ніж за аналогічний період минулого року.

Основний приріст зафіксовано на ринку Китаю. На думку аналітиків, зростання на 37,6% пов’язане з програмами державного субсидування, які спонукали як попит, так і пропозицію. Позитивна динаміка також спостерігається у США, країнах Західної Європи, Латинської Америки та Азіатсько-Тихоокеанського регіону.

Перше місце за обсягами поставок зайняла Huawei, чому сприяв випуск нового фітнес-браслету Band 10. Apple показала найвищий річний приріст з початку 2000-х років – багато в чому за рахунок аналогічних китайських субсидій та оптових закупівель у США, зроблених заздалегідь.

Водночас постачання пристроїв Samsung скоротилося. Причина — конкуренція, що посилилася, з боку китайських брендів. Garmin, навпаки, зуміла зміцнити позиції завдяки розширенню асортименту спортивного годинника професійного рівня.

Топ-5 виробників пристроїв носимих пристроїв:

Huawei — 21,9%

Xiaomi — 19%

Apple — 15,5%

Samsung — 7,5%

Garmin — 4,7%.