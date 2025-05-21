Huawei представила ноутбуки со складными и сенсорными OLED-дисплеями

Huawei провела большую презентацию устройств включая флагманские и около концептуальные ноутбуки — MateBook Pro и MateBook Fold Ultimate Design.

Huawei MateBook Fold Ultimate Design

Компания Huawei выпустила устройство, сочетающее элементы планшета и ноутбука, — MateBook Fold Ultimate Design. По сути, это сенсорное устройство с гибким дисплеем, которое можно использовать как с виртуальной клавиатурой, так и как полноценный экран на всю поверхность. Концепция, о которой ранее сообщалось как о возможной разработке Apple, теперь реализована в коммерческом продукте.

В разложенном виде устройство оснащено 18-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 3296×2472 и соотношением сторон 4:3. В сложенном формате экран работает как 13-дюймовый с разрешением 2472×1648 и соотношением 3:2. В конструкции используется карбоновая подложка, что должно повысить прочность корпуса, а шарнирный механизм заявлен как самый крупный в индустрии.

Ноутбук получил процессор Kirin X90, до 32 ГБ оперативной памяти и SSD объемом до 2 ТБ. Предусмотрена батарея на 74,69 Вт·ч, поддержка Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, два порта USB-C и интеграция с экосистемой HarmonyOS 5. В сложенном состоянии толщина устройства составляет 14,9 мм, в разложенном — всего 7,3 мм, весит MateBook Fold 1,16 кг.

Внешняя часть корпуса покрыта силиконовым материалом, стилизованным под искусственную кожу. В комплект включена физическая клавиатура. Модель предлагается в трёх цветовых вариантах и оценена в $3330 по текущему курсу. На данный момент устройство доступно только в Китае, о выходе на международные рынки пока не сообщается.

Huawei MateBook Pro

Huawei MateBook Pro 2025 тоже работает на HarmonyOS 5. Устройство полностью интегрировано в экосистему производителя и поддерживает все предусмотренные функции ОС.

Ноутбук оснащён 14,2-дюймовым сенсорным OLED-дисплеем с разрешением 3120×2080, частотой обновления 120 Гц и антибликовым нанопокрытием. Huawei заявляет высокую точность цветопередачи с отклонением ΔE менее 1. При этом компания пока не раскрывает модель процессора, установленного в MateBook Pro — не исключено, что речь идёт о Kirin X90.

Среди прочих характеристик — до 32 ГБ оперативной памяти и накопители объёмом до 2 ТБ. Аккумулятор ёмкостью 70 Вт·ч рассчитан на более десяти часов работы, поддерживается быстрая зарядка мощностью 140 Вт. Устройство получило три порта USB-C (Gen1), поддержку Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2. Толщина корпуса составляет 13,5 мм, вес — 970 граммов.

Корпус ноутбука выполнен из металла с нанотекстурой. Модель предлагается в черном, голубом и серебристом цветах. В конструкции предусмотрена система охлаждения с пластинами для отвода тепла и шесть встроенных динамиков. Также есть специальная клавиша для вызова встроенного ИИ-ассистента и кнопка «Privatности», которая мгновенно отключает микрофон и камеру.

MateBook Pro 2025 представлен в нескольких конфигурациях. Базовая версия с 24 ГБ оперативной памяти и SSD на 512 ГБ оценивается примерно в $1100, старшая модель с 32 ГБ ОЗУ и 2 ТБ памяти в версии Soft Light — в $1525. Все цены указаны по текущему курсу с юаней.