Huawei представила ноутбуки зі складеними та сенсорними OLED-дисплеями21.05.25
Huawei провела велику презентацію пристроїв, включаючи флагманські та близько концептуальні ноутбуки – MateBook Pro та MateBook Fold Ultimate Design.
Huawei MateBook Fold Ultimate Design
Компанія Huawei випустила пристрій, що поєднує елементи планшета та ноутбука – MateBook Fold Ultimate Design. По суті це сенсорний пристрій з гнучким дисплеєм, який можна використовувати як з віртуальною клавіатурою, так і як повноцінний екран на всю поверхню. Концепція, про яку раніше повідомлялося як про можливу розробку Apple, тепер реалізована у комерційному продукті.
У розкладеному вигляді пристрій оснащений 18-дюймовим OLED-дисплеєм з роздільною здатністю 3296 2472 і співвідношенням сторін 4:3. У складеному форматі екран працює як 13-дюймовий з роздільною здатністю 2472 1648 і співвідношенням 3:2. У конструкції використовується карбонова підкладка, що має підвищити міцність корпусу, а шарнірний механізм заявлений як найбільший в промисловості.
Ноутбук отримав процесор Kirin X90, до 32 ГБ оперативної пам’яті та SSD об’ємом до 2 ТБ. Передбачена батарея на 74,69 Вт·ч, підтримка Wi-Fi 6 та Bluetooth 5.2, два порти USB-C та інтеграція з екосистемою HarmonyOS 5. У складеному стані товщина пристрою становить 14,9 мм, у розкладеному – всього 7,3 мм, важить MateBook Fold 1,16 кг.
Зовнішня частина корпусу вкрита силіконовим матеріалом, стилізованим під штучну шкіру. У комплект включено фізичну клавіатуру. Модель пропонується в трьох кольорах і оцінена в $3330 за поточним курсом. На даний момент пристрій доступний лише в Китаї, про вихід на міжнародні ринки поки не повідомляється.
Huawei MateBook Pro
Huawei MateBook Pro 2025 також працює на HarmonyOS 5. Пристрій повністю інтегрований в екосистему виробника і підтримує всі передбачені функції ОС.
Ноутбук оснащений 14,2-дюймовим сенсорним OLED-дисплеєм з роздільною здатністю 3120×2080, частотою оновлення 120 Гц і антивідблиском нанопокриттям. Huawei заявляє високу точність передачі кольору з відхиленням ΔE менше 1. При цьому компанія поки не розкриває модель процесора, встановленого в MateBook Pro – не виключено, що йдеться про Kirin X90.
Серед інших характеристик – до 32 ГБ оперативної пам’яті та накопичувачі об’ємом до 2 ТБ. Акумулятор ємністю 70 Вт·год розрахований більше десяти годин роботи, підтримується швидка зарядка потужністю 140 Вт. Пристрій отримав три порти USB-C (Gen1), підтримку Wi-Fi 6 та Bluetooth 5.2. Товщина корпусу становить 13,5 мм, вага – 970 грамів.
Корпус ноутбука виконаний з металу з нанотекстурою. Модель пропонується в чорному, блакитному і сріблястому кольорах.
MateBook Pro 2025 представлений в декількох конфігураціях. Базова версія з 24 ГБ оперативної пам’яті і SSD на 512 ГБ оцінюється приблизно в $1100, старша модель з 32 ГБ ОЗУ і 2 ТБ пам’яті у версії Soft Light – в $1525.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Oppo Enco Buds3 Pro – бездротові навушники-довгожителі
Oppo Enco Buds3 Pro – свіжа модель у лінійці навушників компанії з оновленим дизайном та гарною автономністю. Розкажемо докладніше.
Oppo Enco Buds3 Pro – бездротові навушники-довгожителі
Ajax DoorBell: дійсно розумний та захищений відеодзвінок
Samsung Galaxy A36 та Galaxy A56 – доступні флагманські технології
Огляд килимка з бездротовою зарядкою Logitech G Powerplay 2
Огляд мікрофона Ugreen CM769: студійний звук недорого
Огляд ноутбука Acer Predator Helios Neo 16: золота середина
Oppo Reno13 Pro: є за що хвалити
Огляд клавіатури Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкі налаштування
Огляд смартфона Poco X7 Pro: потенціал
Огляд мишки Ugreen M751: офісна класика
Представлені смартфони Samsung Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra. Живі фото та враження
Огляд бездротових навушників Ugreen HiTune S5: чіпкі
Огляд смартфона Oppo A40m (CPH2669): початок
Огляд мікрофону Maono PD200X та аудіо-мікшера Maonocaster G1 NEO
Huawei представила ноутбуки зі складеними та сенсорними OLED-дисплеями OLED ноутбук
Huawei провела велику презентацію пристроїв, включаючи флагманські та близько концептуальні ноутбуки – MateBook Pro та MateBook Fold Ultimate Design.
Logitech пропонує в Україні ігрові пристрої зі знижками до 40 % Logitech акція
Logitech G оголосила про початок акції Logitech G PLAY DAYS. Протягом 13 днів (з 21 травня по 2 червня) геймери зможуть придбати ігрові аксесуари зі знижками до 40%
Logitech пропонує в Україні ігрові пристрої зі знижками до 40 %
Windows 11 отримає новий значок на панелі завдань
Acer Swift Edge 14 AI – компактний ноутбук з Intel Core Ultra 9
Lenovo ThinkCentre M90a Gen 6 з Nvidia RTX 4050 вже у продажу
Samsung зробить деякі ШІ-функції галереї Galaxy платними
Joy-Con у Nintendo Switch 2 отримають функцію пошуку контролерів
Asus на Computex 2025: новинки периферії та моніторів
Nokia та Huawei вже тестують мережу 5G у трьох містах України
Garmin Forerunner 570 і Forerunner 970 випускаються у двох розмірах, готують аналітику та коштують від $550
YouTube запускатиме рекламу після ключових моментів відео
Нові навушники Sony WH-1000XM6 працюють до 30 годин і коштують $450