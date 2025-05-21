Huawei представила ноутбуки зі складеними та сенсорними OLED-дисплеями

Huawei провела велику презентацію пристроїв, включаючи флагманські та близько концептуальні ноутбуки – MateBook Pro та MateBook Fold Ultimate Design.

Huawei MateBook Fold Ultimate Design

Компанія Huawei випустила пристрій, що поєднує елементи планшета та ноутбука – MateBook Fold Ultimate Design. По суті це сенсорний пристрій з гнучким дисплеєм, який можна використовувати як з віртуальною клавіатурою, так і як повноцінний екран на всю поверхню. Концепція, про яку раніше повідомлялося як про можливу розробку Apple, тепер реалізована у комерційному продукті.



У розкладеному вигляді пристрій оснащений 18-дюймовим OLED-дисплеєм з роздільною здатністю 3296 2472 і співвідношенням сторін 4:3. У складеному форматі екран працює як 13-дюймовий з роздільною здатністю 2472 1648 і співвідношенням 3:2. У конструкції використовується карбонова підкладка, що має підвищити міцність корпусу, а шарнірний механізм заявлений як найбільший в промисловості.

Ноутбук отримав процесор Kirin X90, до 32 ГБ оперативної пам’яті та SSD об’ємом до 2 ТБ. Передбачена батарея на 74,69 Вт·ч, підтримка Wi-Fi 6 та Bluetooth 5.2, два порти USB-C та інтеграція з екосистемою HarmonyOS 5. У складеному стані товщина пристрою становить 14,9 мм, у розкладеному – всього 7,3 мм, важить MateBook Fold 1,16 кг.



Зовнішня частина корпусу вкрита силіконовим матеріалом, стилізованим під штучну шкіру. У комплект включено фізичну клавіатуру. Модель пропонується в трьох кольорах і оцінена в $3330 за поточним курсом. На даний момент пристрій доступний лише в Китаї, про вихід на міжнародні ринки поки не повідомляється.

Huawei MateBook Pro

Huawei MateBook Pro 2025 також працює на HarmonyOS 5. Пристрій повністю інтегрований в екосистему виробника і підтримує всі передбачені функції ОС.

Ноутбук оснащений 14,2-дюймовим сенсорним OLED-дисплеєм з роздільною здатністю 3120×2080, частотою оновлення 120 Гц і антивідблиском нанопокриттям. Huawei заявляє високу точність передачі кольору з відхиленням ΔE менше 1. При цьому компанія поки не розкриває модель процесора, встановленого в MateBook Pro – не виключено, що йдеться про Kirin X90.

Серед інших характеристик – до 32 ГБ оперативної пам’яті та накопичувачі об’ємом до 2 ТБ. Акумулятор ємністю 70 Вт·год розрахований більше десяти годин роботи, підтримується швидка зарядка потужністю 140 Вт. Пристрій отримав три порти USB-C (Gen1), підтримку Wi-Fi 6 та Bluetooth 5.2. Товщина корпусу становить 13,5 мм, вага – 970 грамів.



Корпус ноутбука виконаний з металу з нанотекстурою. Модель пропонується в чорному, блакитному і сріблястому кольорах.

MateBook Pro 2025 представлений в декількох конфігураціях. Базова версія з 24 ГБ оперативної пам’яті і SSD на 512 ГБ оцінюється приблизно в $1100, старша модель з 32 ГБ ОЗУ і 2 ТБ пам’яті у версії Soft Light – в $1525.