Huawei nova Flip — первой складной смартфон линейки, цена от $75008.08.24
Huawei анонсировала nova Flip — первый складной смартфон среднего сегмента в линейке nova. Устройство обладает основным 6,94-дюймовым LTPO OLED-дисплеем с разрешением FHD+ и частотой обновления от 1 до 120 Гц. Внешний 2,14-дюймовый OLED-дисплей используется как видоискатель для основной камеры и для запуска приложений, таких как погода и музыка.
Huawei не раскрыла точные характеристики чипсета и объема оперативной памяти, но предполагается, что смартфон работает на чипе Kirin 8000. Устройство функционирует под управлением HarmonyOS 4.2 и предлагает функции искусственного интеллекта, такие как инструмент для удаления объектов, выделение текста из изображений и генерацию изображений.
Nova Flip оснащен 50-мегапиксельной основной камерой с сенсором RYYB и диафрагмой f/1.9, 8-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом и 32-мегапиксельной фронтальной камерой. Смартфон имеет толщину всего 6,88 мм в разложенном состоянии и весит 195 граммов.
Смартфон имеет аккумулятор емкостью 4400 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 66 Вт. Nova Flip будет доступен в четырех цветах: зеленом, розовом, белом и черном. Цены начинаются от 5288 юаней (744 доллара США) за модель с 256 ГБ памяти, 5688 юаней (798 долларов США) за модель с 512 ГБ и 6488 юаней (911 долларов США) за модель с 1 ТБ памяти. Начало продаж в Китае запланировано на 10 августа.
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