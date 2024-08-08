Huawei nova Flip – перша складна смартфон лінійки, ціна від $750

Huawei анонсувала nova Flip – перший складний смартфон середнього сегмента у лінійці nova. Пристрій має основний 6,94-дюймовий LTPO OLED-дисплей з роздільною здатністю FHD+ і частотою оновлення від 1 до 120 Гц. Зовнішній 2,14-дюймовий OLED-дисплей використовується як видошукач для основної камери та для запуску програм, таких як погода та музика.

Huawei не розкрила точні характеристики чіпсету та об’єму оперативної пам’яті, але передбачається, що смартфон працює на чіпі Kirin 8000. Пристрій функціонує під керуванням HarmonyOS 4.2 та пропонує функції штучного інтелекту, такі як інструмент для видалення об’єктів, виділення тексту із зображень та генерацію зображень.

Nova Flip оснащений 50-мегапіксельною основною камерою із сенсором RYYB та діафрагмою f/1.9, 8-мегапіксельним надширококутним об’єктивом та 32-мегапіксельною фронтальною камерою. Смартфон має товщину всього 6,88 мм у розкладеному стані та важить 195 грамів.

Смартфон має акумулятор ємністю 4400 мАг із підтримкою швидкої зарядки потужністю 66 Вт. Nova Flip буде доступний у чотирьох кольорах: зеленому, рожевому, білому та чорному. Ціни починаються від 5288 юанів (744 доларів США) за модель з 256 ГБ пам’яті, 5688 юанів (798 доларів США) за модель з 512 ГБ та 6488 юанів (911 доларів США) за модель з 1 ТБ пам’яті. Початок продажів у Китаї запланований на 10 серпня.