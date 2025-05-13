Huawei MateBook Pro — первый ноутбук компании на HarmonyOS. Никакой Windows13.05.25
Huawei провела публичную презентацию MateBook Pro — своего первого ноутбука под управлением операционной системы HarmonyOS, сделав важный шаг к собственной экосистеме ПК без зависимости от Windows.
Huawei MateBook Pro выполнен в серо-голубом корпусе с матовым покрытием и получил лаконичный дизайн с серебристым логотипом компании на крышке. Кнопка питания с интегрированным сканером отпечатков размещена в правом верхнем углу клавиатуры, а для зарядки используется адаптер мощностью 140 Вт с разъёмом USB-C.
Операционная система HarmonyOS уже поддерживает популярные китайские приложения — RedNote, Bilibili, Feishu — а в будущем платформа получит поддержку более 2000 программ, из которых 150 уже эксклюзивны для новой ОС.
Отдельное внимание на презентации уделили ИИ-ассистенту Celia: он умеет генерировать слайды, делать сводки встреч, искать информацию в документах и взаимодействовать с установленными приложениями. Также предусмотрена бесшовная передача данных между MateBook Pro и смартфонами Huawei, а для перехода с Windows реализована функция импорта данных.
Характеристики нового ноутбука Huawei пока держатся в секрете, но старт продаж намечен на 19 мая. Подробности о конфигурациях, процессорах и экране, скорее всего, объявят ближе к запуску.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
GTA VI — чего ждать и что уже известно о самой ожидаемой игре
GTA VI, несомненно, самая ожидаемая игра индустрии. В YouTube ее трейлеры смотрят десятки миллионов за 12 часов, а Книга рекордов Гиннесса не успевает регистрировать рекордные цифры.
GTA VI — чего ждать и что уже известно о самой ожидаемой игре
Ajax DoorBell: действительно умный и защищенный видеозвонок
Samsung Galaxy A36 и Galaxy A56 — доступные флагманские технологии
Обзор коврика с беспроводной зарядкой Logitech G Powerplay 2
Обзор микрофона Ugreen CM769: студийный звук недорого
Обзор ноутбука Acer Predator Helios Neo 16: золотая середина
Обзор Oppo Reno13 Pro: есть за что хвалить
Обзор клавиатуры Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкие настройки
Обзор смартфона Poco X7 Pro: потенциал
Обзор мышки Ugreen M751: офисная классика
Представлены смартфоны Samsung Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra. Живые фото и впечатления
Обзор беспроводных наушников Ugreen HiTune S5: цепкие
Обзор смартфона Oppo A40m (CPH2669): начало
Обзор микрофона Maono PD200X и аудио-микшера Maonocaster G1 NEO
Обзор автомобильного видеорегистратора Kawa Mini 3: размер неважен
Huawei MateBook Pro — первый ноутбук компании на HarmonyOS. Никакой Windows Huawei ноутбук операционная система
Huawei MateBook Pro выполнен в серо-голубом корпусе с матовым покрытием и получил лаконичный дизайн с серебристым логотипом компании на крышке
Figma получила новые ИИ-инструменты, подписка подорожала втрое искусственный интеллект обновление сервис
В 2023 году компания Adobe отменила сделку по приобретению Figma стоимостью $20 млрд из-за регуляторных помех
Figma получила новые ИИ-инструменты, подписка подорожала втрое
Lenovo Legion 9i — ноутбук с Intel Core Ultra 9 275HX и экраном 18″ с поддержкой пассивного 3D
Samsung Galaxy S25 Edge — представлен самый тонкий флагман компании
Razer Clio — подушка-наушники для геймеров
Call of Duty: Black Ops 6 стала рекордно прибыльной игрой и одновременно с низким удержанием пользователей
Стали известны системные требования Mafia: The Old Country
Samsung Galaxy Tab Active5 Tactical Edition — планшет для военных
AltoVolo Sigma — летательный аппарат с вертикальным взлетом и бесшумными реактивными двигателями
DOOM: The Dark Ages высоко оценили критики и блогеры
Deep Robotics Lynx M20: робопес на колесах для спасательных служб