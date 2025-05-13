Huawei MateBook Pro — первый ноутбук компании на HarmonyOS. Никакой Windows

Huawei провела публичную презентацию MateBook Pro — своего первого ноутбука под управлением операционной системы HarmonyOS, сделав важный шаг к собственной экосистеме ПК без зависимости от Windows.

Huawei MateBook Pro выполнен в серо-голубом корпусе с матовым покрытием и получил лаконичный дизайн с серебристым логотипом компании на крышке. Кнопка питания с интегрированным сканером отпечатков размещена в правом верхнем углу клавиатуры, а для зарядки используется адаптер мощностью 140 Вт с разъёмом USB-C.

Операционная система HarmonyOS уже поддерживает популярные китайские приложения — RedNote, Bilibili, Feishu — а в будущем платформа получит поддержку более 2000 программ, из которых 150 уже эксклюзивны для новой ОС.

Отдельное внимание на презентации уделили ИИ-ассистенту Celia: он умеет генерировать слайды, делать сводки встреч, искать информацию в документах и взаимодействовать с установленными приложениями. Также предусмотрена бесшовная передача данных между MateBook Pro и смартфонами Huawei, а для перехода с Windows реализована функция импорта данных.

Характеристики нового ноутбука Huawei пока держатся в секрете, но старт продаж намечен на 19 мая. Подробности о конфигурациях, процессорах и экране, скорее всего, объявят ближе к запуску.