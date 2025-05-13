Huawei MateBook Pro – перший ноутбук компанії на HarmonyOS. Ніякої Windows13.05.25
Huawei провела публічну презентацію MateBook Pro – свого першого ноутбука під керуванням операційної системи HarmonyOS, зробивши важливий крок до власної екосистеми ПК без залежності від Windows.
Huawei MateBook Pro виконаний у сіро-блакитному корпусі з матовим покриттям та отримав лаконічний дизайн із сріблястим логотипом компанії на кришці. Кнопка живлення з інтегрованим сканером відбитків розміщена у верхньому правому куті клавіатури, а для зарядки використовується адаптер потужністю 140 Вт з роз’ємом USB-C.
Операційна система HarmonyOS вже підтримує популярні китайські програми – RedNote, Bilibili, Feishu – а в майбутньому платформа отримає підтримку більше 2000 програм, з яких 150 вже ексклюзивні для нової ОС.
Окрему увагу на презентації приділили ІІ-помічнику Celia: він вміє генерувати слайди, робити зведення зустрічей, шукати інформацію в документах та взаємодіяти зі встановленими програмами. Також передбачено безшовну передачу даних між MateBook Pro та смартфонами Huawei, а для переходу з Windows реалізовано функцію імпорту даних.
Характеристики нового ноутбука Huawei поки що тримаються в секреті, але старт продажів намічено на 19 травня. Подробиці про конфігурації, процесори та екран, швидше за все, оголосять ближче до запуску.
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Huawei MateBook Pro – перший ноутбук компанії на HarmonyOS. Ніякої Windows Huawei ноутбук операційна система
Huawei MateBook Pro виконаний у сіро-блакитному корпусі з матовим покриттям та отримав лаконічний дизайн із сріблястим логотипом компанії на кришці
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