HP OmniBook 5 — первые ноутбуки компании на процессорах Qualcomm Snapdragon23.05.25
Компания HP официально представила новую линейку ноутбуков OmniBook 5, впервые в серии использующих чипы Qualcomm Snapdragon. Модели доступны в двух размерах – 14 и 16 дюймов – и, по словам производителя, способны работать без подзарядки до 34 часов.
Такой показатель автономности, как утверждает HP, зафиксирован при воспроизведении видео на 16-дюймовой модели в локальном режиме. Зарядка также обещает быть быстрой – благодаря поддержке мощности 65 Вт ноутбук можно пополнить до 50% примерно за пол часа благодаря фирменной технологии Fast Charge.
Сердцем новых устройств стали процессоры Snapdragon X или X Plus в сочетании с графическими ядрами Qualcomm Adreno. Объем оперативной памяти может достигать 32 ГБ стандарта LPDDR5x (8448 МТ/с), а для хранения данных предусмотрены SSD-накопители объемом до 1 ТБ с интерфейсом PCIe Gen4. Ноутбуки также оснащены отдельным нейропроцессором с производительностью до 45 TOPS, что позволяет пользоваться новыми ши-функциями Windows – среди которых Recall, Click-to-Do, улучшенный поиск, а также Cocreator в Paint. Кроме того, компания интегрировала свой HP AI Companion для работы с документами, мониторинга системы и других задач.
Обе модификации получили 2K OLED-дисплеи с форматом 16:10, яркостью до 300 нит и покрытием 95% цветового пространства DCI-P3. Сенсорные версии будут доступны для обоих размеров.
Среди дополнительных характеристик – инфракрасная вебкамера с разрешением 1080p, поддержка одного внешнего дисплея 5К или двух 4К, технология HP Audio Boost 2.0, а также модули Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. В корпусе предусмотрено два порта USB-C, один USB-A и комбинированный аудиоразъем.
Модель OmniBook 5 14 появится в продаже в июле с начальной ценой $799. Версия с диагональю 16 дюймов будет стартовать от $849 и также поступит в продажу нынешним летом.
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