HP OmniBook 5 – перші ноутбуки компанії на процесорах Qualcomm Snapdragon

Компанія HP офіційно представила нову лінійку ноутбуків OmniBook 5, які вперше в серії використовують чіпи Qualcomm Snapdragon. Моделі доступні у двох розмірах – 14 та 16 дюймів – і, за словами виробника, здатні працювати без підзарядки до 34 годин.

Такий показник автономності, як стверджує HP, зафіксовано під час відтворення відео на 16-дюймової моделі у локальному режимі. Зарядка також обіцяє бути швидкою завдяки підтримці потужності 65 Вт ноутбук можна поповнити до 50% приблизно за пів години завдяки фірмовій технології Fast Charge.

Серцем нових пристроїв стали процесори Snapdragon X чи X Plus у поєднанні з графічними ядрами Qualcomm Adreno. Об’єм оперативної пам’яті може досягати 32 ГБ стандарту LPDDR5x (8448 МТ/с), а для зберігання даних передбачені SSD-накопичувачі об’ємом до 1 ТБ з інтерфейсом PCIe Gen4. Ноутбуки також оснащені окремим нейропроцесором із продуктивністю до 45 TOPS, що дозволяє користуватися новими ши-функціями Windows – серед яких Recall, Click-to-Do, покращений пошук, а також Cocreator у Paint. Крім того, компанія інтегрувала свій HP AI Companion для роботи з документами, моніторингу системи та інших завдань.

Обидві модифікації отримали 2K OLED-дисплеї з форматом 16:10, яскравістю до 300 ниток та покриттям 95% колірного простору DCI-P3. Сенсорні версії будуть доступні для обох розмірів.

Серед додаткових характеристик інфрачервона вебкамера з роздільною здатністю 1080p, підтримка одного зовнішнього дисплея 5К або двох 4К, технологія HP Audio Boost 2.0, а також модулі Wi-Fi 6E та Bluetooth 5.3. У корпусі передбачено два порти USB-C, один USB-A та комбінований аудіороз’єм.

Модель OmniBook 5 14 з’явиться у продажу у липні з початковою ціною $799. Версія з діагоналлю 16 дюймів стартуватиме від $849 і також надійде у продаж цього літа.