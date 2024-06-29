Hori выпустит новый официальный контроллер для Steam

Valve представила новый официальный контроллер для Steam, созданный японской компанией Hori, известной своими качественными геймпадами для консолей. Новый контроллер, названный Horipad, предназначен для использования с компьютерным сервисом Steam и совместимых игр.

По статистике, пользователи Steam все активнее пользуются геймпадами. Valve оптимизирует и улучшает управление под такие устройства, что может свидетельствовать о подготовке сервиса к большому количеству лицензированных контроллеров. Возможно, после Hori аналогичные устройства появятся и от других производителей.

Особенности Horipad:

Дизайн и управление: Два стика.

Крестообразный переключатель.

Четыре большие кнопки под правой рукой.

Большие кнопки-триггеры с обратной стороны.

Встроенный гироскоп для управления движением. Настройка и подключение: Несколько дополнительных программируемых кнопок.

Программное обеспечение Hori для полной перенастройки устройства.

Возможность беспроводного подключения через Bluetooth или проводного через USB-C. Внешний вид: Визуально контроллер напоминает Horipad Pro для консолей Xbox, что вероятно стало основой для нового устройства.

Контроллер будет доступен в четырех цветах: черном, белом, зеленом и фиолетовом.

Контроллер поступит в продажу в Японии 31 октября по цене 7980 иен (около 50 долларов США). Изначально планируется, что устройство останется на внутреннем японском рынке, но если спрос будет высоким, возможно его появление и на международном рынке.